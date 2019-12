Dix astuces pour réussir son maquillage du nouvel An

Réussir son maquillage du Nouvel An, surtout quand on a la peau noire ou métissée, n’est pas aussi compliqué qu’il ne le paraît. On s’imagine souvent le fait de devoir se mettre dans la peau d’un maquilleur professionnel pour réaliser son maquillage de fête, alors qu’il suffit de quelques astuces bien appliquées pour obtenir un résultat à la hauteur de vos attentes.

Des astuces, en voici quelques-unes parmi les plus pratiques.

Astuce n°1 : Commencez toujours par une hydratation de la peau

L’hydratation est la base parfaite pour démarrer votre maquillage, car la peau du visage a tendance à s’assécher. L’hydrater lui permet de retrouver un bon niveau de souplesse, ce qui prépare votre peau au maquillage. Surtout, une peau bien hydratée porte mieux le maquillage. Votre fond de teint coule moins et les poudres et fards tiennent mieux.

Optez donc pour un soin hydratant. Celui-ci doit être choisi en fonction de votre peau. Les peaux noires et métissées ont tendance à être grasses et à briller à cause de l’excès de sébum. Il faudra donc privilégier les soins ayant la texture de gel plutôt que les crèmes pour ne pas laisser de film de gras. Pour celles qui ont la peau sèche par contre, il faudra une crème riche.

Astuce n°2 : Choisissez un fond de teint de la même couleur que votre carnation

Une fois votre soin du visage appliqué, l’étape suivante consiste à appliquer le fond de teint qui est la base du maquillage. Celui-ci doit surtout être de la même couleur que votre carnation pour un effet naturel et uni. Choisissez aussi un fond de teint couvrant qui cache bien vos imperfections. Pour l’appliquer, utilisez un pinceau dans un premier temps et unifiez en tapotant à l’aide un beauty blender.

Astuce n°3 : Choisissez un anticerne plus clair

Le principe du choix de l’anticerne diffère un peu de celui du fond de teint. En l’espèce, il est plutôt recommandé de le choisir dans une teinte plus claire que votre carnation. Par contre, pour les peaux noires et métissées, il faudra vraiment y aller avec parcimonie. Utilisez donc un pinceau très fin pour appliquer votre anticerne. Ensuite, à l’aide d’un beauty blender, étalez-le délicatement jusqu’à ce qu’il s’harmonise.

Astuce n°4 : Choisissez une poudre matifiante transparente

Terminez la pose de vos bases par la poudre matifiante. Elle permet de fixer le fond de teint et l’anticerne. Pour un maximum d’harmonie, surtout pour les peaux noires et métissées, optez pour une poudre transparente.

Astuce n°5 : Intensifiez le regard avec un smooky eye

Pour le maquillage des yeux, il faut toujours commencer par structurer les cils, puis les redessiner au crayon marron de préférence. Ensuite, l’étape suivante consiste à choisir la bonne teinte de maquillage.

Pour un maquillage du Nouvel An réussi, optez pour un style prononcé, sans trop en faire. Un smooky eye répond parfaitement à ces critères. Après avoir crayonné la paupière mobile avec un khôl noir, appliquez un fard à paupières noir pour obtenir un effet fondu.

Astuce n°6 : Apportez une touche de peps

La touche de peps peut être apportée par une poudre champagne, à appliquer très discrètement sur l’arcade des sourcils et sur les cils inférieurs. Veillez bien à choisir une poudre assez foncée pour votre peau, selon qu’elle soit noire ou métissée.

Astuce n°7 : Posez les faux-cils après le maquillage des yeux

Après avoir recourbé les cils pour les préparer à accueillir les faux cils, posez-les. Appliquez une poudre diamant pailletée pour apporter plus d’intensité au regard et colorez les joues.

Astuce n°8 : Maintenez le maquillage avec un fixateur

Finissez en vaporisant un fixateur de maquillage. Il permet à votre maquillage de ne pas couler et de rester parfait durant des heures.

Astuce n°9 : Optez pour une bouche nude

Tous les professionnels vous diront qu’avec des yeux aussi intenses, il vous faut opter pour une bouche nude. Choisissez donc un maquillage des lèvres aux tons qui épouse votre carnation. Cela mettra plus en valeur votre maquillage des yeux et vous évitera l’effet « too much » d’un maquillage chargé.

Dessinez le contour des lèvres avec un crayon à lèvres d’un ton au-dessus de celui de votre rouge à lèvres. Le crayon doit être appliqué à l’intérieur des lèvres si les vôtres sont pulpeuses.

Astuce n°10 : Préférez un rouge à lèvres à un gloss

Le rouge à lèvres vous donnera une allure plus sérieuse et plus solennelle qu’un gloss, surtout si vous prévoyez de fêter votre Nouvel An en tête à tête avec votre amoureux.

