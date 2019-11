50 astuces pour une peau impeccable III

Pour qu’une peau soit belle et saine, elle doit éviter une exposition trop longue et sans protection au soleil. Car elle vieillit, se dessèche et a tendance à devenir grisâtre. Alors, essayons maintenant d’appliquer toutes ces astuces !

Episode 3

31. Nettoyer son visage avec du jus de citron pressé, melangé à de l’eau minérale, pour assainir et désinfecter la peau naturellement et éviter toute rougeur et autres altérations du teint.

32. Ne jamais laisser l’eau sécher sur son visage, même celle d’un brumisateur car l’eau assèche la peau. Tamponnez-vous plutôt le visage avec une serviette ou un mouchoir.

33. Beaucoup dormir, en moyenne 6 heures par nuit, une personne reposée a une peau plus saine.

34. Ne pas fumer ou limiter la cigarette, la nicotine et la fumée sont néfastes pour la peau.

35. Prendre régulièrement un temps pour soi, par exemple lors de sa routine beauté quotidienne. Trois à cinq minutes pour se masser le corps ou le visage. Ce sont des petits gestes relaxants qui font du bien et relâchent la peau !

36. Consommez de la carotte, qui contient de la carotène. C’est très bon pour la peau.

37. Massage au beurre de karité pur après une douche, parfait pour hydrater la peau, l’unifier et la faire briller. En été faire le massage au coucher pour éviter de mourir de chaleur.

38. Pour les peaux à forte pilosité, privilégier une épilation à l’orientale parce qu’elle réduit grandement la repousse du poil sous la peau tout en l’exfoliant.

39. Une alimentation saine et équilibrée ainsi qu’un peu d’exercice fait des merveilles pour le corps et la peau !

40. Utiliser une brosse de bain avec bâton ou un gant à crin spécial pour se laver régulièrement le dos et éviter les points noirs. Il nettoie, exfolie et unifie la peau du dos.

41. Se doucher régulièrement avec un loofa ou un gant de hamam pour exfolier et limiter la cellulite et l’aspect peau d’orange de la peau.

42. « Gommage oriental » au savon noir pour exfolier les peaux mortes. Se mettre du savon noir sur tout le corps humide, laisser reposer 5 à 10 minutes et frotter avec un gant oriental. Bien rincer. A faire idéalement après un hammam ou un bon sauna.

43. L’huile d’olive vierge pour assouplir sa peau. Gardez en toujours dans un petit flacon parfumé, avec quelques gouttes d’essence d’orange, pour des mains souples qui ne font par leur âge.

44.Eviter tout produit décapant et éclaircissant. Une peau unie, oui ! Un teint papaye, non ! Car en plus de tous les risques de santé, ce n’est pas beau.

45.Hydratation, hydration, hydratation ! Non, ce n’est pas une erreur de frappe mais pour insister sur l’importance de bien hydrater sa peau, parce que les peaux noires et métissées sont plus sèches que les autres types de peaux.

46.Une peau grasse au niveau du visage ne veut pas dire qu’on a une peau grasse partout. Et même les peaux grasses ont besoin d’hydratation, éviter seulement d’utiliser la même crème pour le corps et le visage.

47. S’offrir de temps en temps un petit Spa, hammam ou autre soin en institut de beauté. C’est peut être pas bon pour le portefeuille, mais pour le moral et la peau, si !

48. Eviter tout stress, grimaces et autre tics car ils se remarquent sur la peau. Il y a une différence entre rides d’expressions et rides d’aigreur !

49. Les vergetures sont des signes de beauté dans certaines cultures, mais (nous) on s’en passerait volontiers. Surtout en mini-jupe ou à la plage. Pas de cure miracle pour les éviter, sinon peut-être une bonne hydratation et éviter les régimes fréquents.

50. Vergetures toujours. Badigeonner les zones sensibles : seins, ventre et hanches avec du beurre de karité ou autre émulsion hydratante, mais pas légère. Ultime conseil : se méfier des crèmes qui décolorent les vergetures au lieu de les faire disparaître.