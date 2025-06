Cameroun : 15 jours après le décès de son époux, la sénatrice Patience Eboumbou tire sa révérence

La famille de la sénatrice Patience Eboumbou (75 ans) est inconsolable : elle a été doublement frappée par la disparition de Monsieur François Eboumbou, survenue le 29 mai 2025, puis par celle de son épouse le 12 juin 2025. Tous deux ont succombé aux blessures d’un même accident de la circulation, survenu le 7 mai 2025, alors qu’ils revenaient d’une cérémonie de remise de bourses scolaires à Edéa.

Née en 1950 à Bonabéri, dans l’arrondissement de Douala IV, Patience Eboumbou grandit dans une famille modeste où l’éducation est considérée comme la clé de l’émancipation. Élève brillante, elle décroche en 1970 une bourse d’État qui lui permet d’intégrer l’Université de Yaoundé, puis l’Université de Paris VI, où elle obtient une licence en physique théorique et mathématique. Sa passion pour les sciences appliquées la conduit ensuite à l’École nationale supérieure des télécommunications (Télécom ParisTech).

À son retour au pays en 1977, elle devient la première Camerounaise ingénieure en télécommunications, ouvrant la voie à une génération de femmes scientifiques.

Une carrière jalonnée de premières

Directrice générale fondatrice de Camtel Mobile (1998-2004), elle pilote le déploiement des premières stations GSM dans les régions côtières, faisant passer le taux de pénétration mobile de 3 % à 15 % en six ans.

Secrétariat d’État auprès du Ministre des Postes et Télécommunications (2004-2011) : elle négocie l’adhésion du Cameroun au câble sous-marin SAT-3/WASC, permettant une baisse significative du coût de la bande passante Internet.

Sénat de la République (2013-2025) : élue sur la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), elle préside la Commission des affaires sociales et défend des textes majeurs sur la protection des données personnelles et la couverture santé universelle. Parallèlement, Patience Eboumbou demeure membre titulaire du Comité central du RDPC, où elle milite pour la représentativité des femmes et des jeunes dans les organes de décision.

Un engagement social de tous les instants

Fidèle à ses racines, la sénatrice met sur pied, en 2015, la Mutuelle Santé Famille de Douala IV (MuSaF-D4) : une initiative communautaire qui subventionne les soins primaires et la prise en charge materno-infantile pour près de 12 000 adhérents. Chaque rentrée scolaire, elle organise également l’opération « Un cartable, un avenir », grâce à laquelle plus de 3 000 enfants défavorisés reçoivent fournitures et frais d’inscription.

Patience et François Eboumbou formaient un tandem indissociable. Ancien entrepreneur dans le bâtiment, François dirigeait, à la retraite, une fondation de formation aux métiers de l’énergie solaire. Ensemble, ils sillonnaient régulièrement les localités rurales pour équiper écoles et centres de santé en kits photovoltaïques, symbole de leur foi commune dans le progrès partagé.

Les funérailles officielles, en cours de préparation, devraient réunir à Douala une foule nombreuse de responsables politiques, de partenaires du secteur des télécommunications et de simples citoyens reconnaissants.