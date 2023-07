L’ancienne sénatrice Patience Eboumbou, à la tête de la MUSAF (Mutuelle santé famille), vient de procéder à la distribution des dons aux mamans de Douala 4e, plus précisément à l’Hôpital de District de Bonassama.

A l’issue de cet événement très couru, Patience Eboumbou, ancienne sénatrice du RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais), et présidente de la (MUSAF) Mutuelle santé famille, en abrégée, exprime son satisfecit à Afrik.com.

Il y a de cela quelques jours, vous avez personnellement procédé à la remise de dons aux mamans de Douala 4e. Quelles étaient les principales cibles et peut-on savoir la composition de ces dons ?

Ces lots étaient destinés aux femmes de Bonaberi ayant des bébés de six mois. Mais par la force des choses, nous avions pris en compte des mamans des bébés d’un an voire plus. Même les mamans présentes à la vaccination, ce jour, sont rentrées avec des lots. Lesquels étaient constitués du nécessaire pour l’hygiène corporelle et l’alimentation des bébés (un seau de 15 litres, couches jetables, lingettes, savon, détergents, lait, eau minérale, javel, etc.).

En dehors des dons, les bénéficiaires avaient-elles reçu autre chose ?

Je saisis l’opportunité que vous m’offrez, afin de remercier les uns et les autres, pour leurs contributions pour la bonne organisation de cette cérémonie. En effet, une causerie éducative en prélude de cette remise des dons avait été tenue par l’Hôpital de District de Bonassama. Le major du service de vaccination, Jonas Wa, avait entretenu les mamans sur la prise en charge sanitaire de leurs enfants non sans leur prodiguer des conseils relatifs à la lutte contre le choléra, le paludisme chez les nourrissons. De plus les femmes avaient été sensibilisées sur le cancer du col de l’utérus chez les jeunes filles, entre autres.

La cérémonie organisée dans cet hôpital avait-elle été bien accueillie par la direction ?

Cette cérémonie de sensibilisation et de remise des dons avait été bien accueillie par le Directeur de l’hôpital de District de Bonassama, Dr Alphonse Bayiha. De son point de vue, le geste de Madame Eboumbou, « l’ancienne sénatrice qui, désormais, passe à l’humanitaire, est un acte louable. Elle vient appuyer, donner des conseils à nos mamans, pour une meilleure prise en charge de leurs enfants, pas seulement sur le plan médical, mais également sur le plan familial. Elle a prôné l’amour. L’amour qu’une mère doit porter à son enfant, pour un meilleur épanouissement de cet enfant et l’avenir de cet enfant. Parce que de plus en plus, on constate que les enfants sont délinquants, les enfants ne parlent pas à leurs parents. En prônant l’amour aux enfants, dès le bas âge, ceci permet de pérenniser cette vertu, avec à la clé des citoyens honnêtes et sérieux ».

Est-ce la première fois que vous organisez un événement pareil ?

Cette activité de la Musaf, s’inscrit dans le cadre des visites bébés trimestrielles initiées depuis 4 ans.

Un mot à l’endroit des mamans du Cameroun et d’ailleurs…

Le rôle d’une maman est de : nourrir, élever, éduquer, soigner, mais aussi chouchouter son bébé, lui apporter de l’amour. Il est incompréhensible qu’on se retrouve avec des familles où les enfants ne parlent pas avec leurs mamans et leurs papas. Pour cela donc, je prescris de donner l’amour, l’affection dès le bas âge aux enfants pour en recevoir plus tard. Retenons que les mamans qui bâtissent les nations et qui doivent bien les bâtir, se doivent de chouchouter les bébés, de chouchouter toute la famille, et de leur apporter l’amour. C’est cet amour qui va faire que demain, l’enfant donne aussi l’amour aux parents.