Les ministères en charge de l’Éducation primaire et secondaire au Cameroun ont visité les écoles et collèges, le 23 août dernier. Cette descente leur avait d’abord permis, de vérifier les autorisations d’ouverture des établissements. Ceci, pour inviter les parents à y inscrire leurs enfants, puis vérifier l’état des salles de classe, des tables-bancs, des toitures, des enceintes, des lieux de restauration, des toilettes, des alentours, y compris l’eau et l’électricité. Les établissements qui ne remplissaient pas toutes les conditions s’étaient tout simplement vus scellés.

Les parents de l’autre côté, s’activaient pour mettre les petits plats dans les grands. Et ce jour, 4 septembre 2023, le train a effectivement quitté la gare. Pour les anciens élèves, c’est un moment de retrouvailles et pour les nouveaux (les bleus), c’est les pleurs et tristesse. Constat fait, jusqu’à la veille du jour-J, tous les espaces marchands que sont : les librairies, même de poteaux, et de circonstances, les marchés, les supermarchés, en zone urbaine ou rurale, étaient bondés de monde. Pas pour autre chose, il fallait acheter la tenue de classe et de sports, les fournitures scolaires composées : des livres, cahiers, cartables, stylos, crayons, gommes, règles, équerres, compas, couleurs, feutres, ardoises, craie,… Les bottes, imperméables, parapluies, gourdes, gamelles, n’étaient pas du reste.

« Le premier de la classe n’est pas plus intelligent »

Tous les parents, qu’ils soient nantis ou non, résidant en ville ou dans l’arrière-pays, voudraient une éducation de qualité pour leur progéniture. Alors, à ce niveau, nous notons l’existence de trois classes sociales: les nantis, les moyens nantis et les pauvres. La grande interrogation était celle de savoir, comment faire pour traverser cette période de grosses dépenses ? Chacun y alla avec son astuce. L’essentiel dans tout ça, est la réussite attendue par les parents.

Le menuisier Joseph Kam se dit « prêt à dépenser des milliards pour mes cinq enfants, pourvu qu’ils travaillent bien à l’école. Pour ma part, l’éducation de mes enfants, mais surtout leur succès, est une contribution pour l’avenir de mon pays et aussi une épargne sûre. Je prépare ainsi ma relève. Alors, je ne cesse de dire à mes enfants que la réussite pour une année académique, c’est le premier jour de la rentrée. Pour cela, étudiez vos leçons au jour le jour. Faites toujours vos devoirs. Soyez très attentifs, respectueux, disciplinés et appliqués. Et retenez une chose « le premier de la classe n’est pas plus intelligent que vous. Pendant que vous jouez ou suivez les mauvais camarades de classes, « les premiers de la classe » révisent leurs leçons ou se renseignent sur les matières où ils éprouvent des difficultés. Ce qui fait que lors des compositions à l’école ou aux examens officiels, ils réussissent toujours ».

« Savoir copier le bon exemple »

« Alors, il faut savoir copier le bon exemple ! N’ayez jamais honte de vous faire aider par vos camarades brillants ou les enseignants», a-t-il ajouté. « J’ai un défi à relever pour cette nouvelle année académique, lequel n’est autre que réussir au probatoire C. Bien que je sois nouveau en classe de première avec un effectif pléthorique. Mes parents m’ont déjà trouvé les répétiteurs dans certaines matières (Mathématiques, physique, chimie, français et anglais). Ce succès ne fera pas plus plaisir à moi qu’à mes parents, qui font les pieds et les mains, pour que je sois quelqu’un demain », déclare l’élève Roger Dina.