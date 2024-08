Disparition d’Issa Hayatou : fin d’une ère pour le football africain

Le monde du football africain est en deuil. Issa Hayatou, figure emblématique du sport roi sur le continent, nous a quittés. Pendant près de trois décennies, il a marqué de son empreinte la Confédération Africaine de Football (CAF), dont il a présidé aux destinées avec autorité et passion.

Né au Cameroun, Issa Hayatou a très tôt montré un amour inconditionnel pour le football. En tant que joueur, puis comme dirigeant, il a gravi les échelons un à un jusqu’à atteindre le sommet du football africain. Son ascension fulgurante à la tête de la CAF a coïncidé avec une période de développement sans précédent pour le football sur le continent.

Artisan du développement des infrastructures sportives en Afrique

Sous sa présidence, la Coupe d’Afrique des Nations a gagné en prestige et en popularité. Il a également œuvré pour le développement des infrastructures sportives en Afrique et pour la promotion du football féminin. Son engagement a permis de révéler de nombreux talents africains qui brillent aujourd’hui dans les plus grands championnats européens.

Cependant, le règne d’Issa Hayatou n’a pas été sans ombre. Il a été régulièrement critiqué pour sa gestion financière de la CAF et accusé de favoriser certains pays africains. Des soupçons de corruption ont également plané sur lui, sans jamais être formellement prouvés.

Un des grands bâtisseurs du football africain

Malgré ces critiques, il reste que Issa Hayatou a marqué l’histoire du football africain. Son héritage est controversé, mais il est indéniable qu’il a laissé une empreinte indélébile sur le sport roi en Afrique. La disparition d’Issa Hayatou ouvre une nouvelle page dans l’histoire de la CAF. Les hommages se multiplient à l’égard de l’ancien président de la CAF.

Les dirigeants sportifs, les joueurs et les supporters du monde entier saluent la mémoire d’un homme qui a consacré sa vie au développement du football africain. Issa Hayatou restera dans les mémoires comme l’un des grands bâtisseurs du football africain. Son nom s’inscrira en lettres d’or dans l’histoire de ce sport sur le continent.