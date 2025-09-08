Deux voix du Maghreb à la course aux Oscars 2026

La Tunisie et le Maroc présentent deux œuvres bouleversantes pour l’Oscar 2026 du meilleur film international. « The Voice of Hind Rajab » de Kaouther Ben Hania transforme une tragédie palestinienne en acte de résistance cinématographique, tandis que « Calle Málaga » de Maryam Touzani célèbre avec Carmen Maura la sensualité retrouvée d’une femme de 79 ans. Deux regards féminins qui transcendent les frontières pour toucher à l’universel.

Pour l’édition 2026 des Academy Awards, deux films du Maghreb se distinguent dans la course au prestigieux Oscar du meilleur film international. La Tunisie et le Maroc présentent chacun une œuvre profondément humaine, portée par des réalisatrices d’exception qui ont su transformer des histoires personnelles en récits universels.

« The Voice of Hind Rajab » – La Tunisie face à l’urgence humanitaire

Kaouther Ben Hania, déjà deux fois nommée aux Oscars, a créé « The Voice of Hind Rajab » après avoir entendu, lors d’une escale à l’aéroport de Los Angeles, l’enregistrement audio d’une petite fille palestinienne de six ans prise au piège sous les bombardements à Gaza. Cette rencontre fortuite avec la voix de Hind Rajab a bouleversé la cinéaste au point qu’elle a abandonné un projet sur lequel elle travaillait depuis dix ans.

Le film reconstitue les événements tragiques du 29 janvier 2024, lorsque des volontaires du Croissant-Rouge ont reçu un appel d’urgence d’une fillette de six ans piégée dans une voiture sous le feu à Gaza. Ben Hania a fait le choix radical d’utiliser les véritables enregistrements audio de 70 minutes, intégrant la vraie voix de Hind dans une reconstitution dramatique avec des acteurs professionnels.

Cette approche hybride entre documentaire et fiction, déjà explorée dans son précédent film « Four Daughters » nommé aux Oscars, transforme le public en témoin captif de cette tragédie, incapable de faire pause ou de détourner les oreilles.

Le film bénéficie du soutien de stars hollywoodiennes comme Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón et Jonathan Glazer en tant que producteurs exécutifs. Cette mobilisation témoigne de l’impact émotionnel du projet, qui a reçu une ovation debout record de 24 minutes lors de sa première mondiale à Venise et a remporté le Prix du Jury (Lion d’Argent).

Le film obtient actuellement une note parfaite de 100% sur Rotten Tomatoes. Sa sélection comme représentant tunisien pour les Oscars marque la troisième candidature de Ben Hania après « The Man Who Sold His Skin » et « Four Daughters / Les filles d’Olfa ».

« Calle Málaga » – Le Maroc célèbre la joie de vieillir

Une Lettre d’Amour à Tanger de Maryam Touzani avec « Calle Málaga ». il s’agit d’une œuvre profondément personnelle, inspirée par sa grand-mère espagnole qui avait vécu toute sa vie à Tanger. Le film suit María Ángeles, 79 ans, une femme espagnole qui refuse de quitter sa maison de Tanger lorsque sa fille décide de la vendre.

Carmen Maura, légende du cinéma espagnol âgée de 79 ans, incarne ce personnage avec une vitalité saisissante. L’actrice, qui a accepté de paraître nue à l’écran à près de 80 ans, explique : « Cinq ans plus tôt, j’aurais dit non, mais maintenant j’ai [presque] 80 ans et j’ai dit oui. J’ai adoré l’idée qu’une personne âgée ait une chance de tomber amoureuse à nouveau. »

Touzani explique sa démarche : « À travers María Ángeles, je voulais défier la vision de la société sur le vieillissement et les attentes et préjugés qui l’accompagnent… Dans mon film, María Ángeles redécouvre sa sexualité et en profite à un âge avancé. » Le film présente une vieillesse digne, pleine de vie et libérée des limitations que la société impose souvent aux personnes âgées.

« Calle Málaga » a remporté le Prix du Public dans la section Venice Spotlight du Festival de Venise et espère bien surpasser « The Blue Caftan » comme le film marocain le plus rentable à l’international. Le film marque les débuts de Touzani en langue espagnole et confirme sa position comme l’une des voix les plus importantes du cinéma contemporain.

Deux approches, une même humanité

Ces deux films illustrent la richesse et la diversité du cinéma maghrébin contemporain. D’un côté, Ben Hania confronte le spectateur à l’urgence humanitaire avec une approche documentaire révolutionnaire. De l’autre, Touzani célèbre la dignité humaine à travers le prisme de l’âge et de l’appartenance culturelle.

Les deux films, portés par des réalisatrices visionnaires et des histoires profondément humaines, incarnent cette nouvelle génération de cinéastes maghrébins qui transforment leurs héritages culturels en œuvres d’art universelles, capables de toucher les cœurs bien au-delà des frontières géographiques et culturelles.

La cérémonie des Oscars 2026 aura lieu en mars, et ces deux films font déjà partie des favoris dans la catégorie du meilleur film international.