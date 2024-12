Alger capitale du cinéma de résistance

Du 9 au 10 décembre 2024, l’Algérie accueille le Forum du Cinéma et de la Mémoire à l’hôtel El Aurassi à Alger. Cet événement explore le rôle crucial du septième art dans la documentation des luttes de libération et la préservation de la mémoire collective. Entre hommages, débats et projections, le forum affirme la pertinence du cinéma de résistance face aux défis contemporains.

Le cinéma algérien est une arme culturelle de résistance

Le cinéma algérien a toujours été une voix forte dans la lutte pour la liberté. Pendant la révolution de libération nationale, des films comme La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo et Patrouille à l’Est d’Amar Laskri ont illustré le combat et les sacrifices du peuple algérien. Cette tradition s’est poursuivie après l’indépendance avec des œuvres majeures comme Les Années de braise de Mohammed Lakhdar-Hamina, qui a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes en 1975, une première pour un film arabe et africain. Ces œuvres ont été de véritables outils de sensibilisation et de résistance mondiale.

Le Forum du Cinéma et de la Mémoire, organisé les 9 et 10 décembre 2024, vise à mettre en lumière cet héritage. Les discussions aborderont des thèmes tels que la construction de la mémoire collective, l’évolution du cinéma de résistance et les défis actuels liés à sa diffusion.

Un programme riche et structuré

Le forum s’étalera sur deux journées. La cérémonie d’ouverture, prévue le 9 décembre à 9h00, débutera par un discours de Zouheir Bellalou, Ministre de la Culture et des Arts. Puis elle sera suivi de la projection d’un documentaire retraçant l’histoire du cinéma algérien. Des hommages seront rendus à des figures marquantes telles que Costa-Gavras, Stevan Labudović, Ahmed Rachedi, et Rachid Bouchareb.

Des sessions de débats et de conférences rythmeront l’événement. Parmi les moments phares :

9 décembre, 10h30 – 12h15 : « Le rôle du cinéma dans le service de la lutte armée entre le passé et le présent ». Une session présidée par le Dr Abdelmajid Boujella.

9 décembre, 17h00 – 18h30 : Table ronde ouverte sur « Le cinéma de résistance entre continuité et réinvention ».

10 décembre, 9h00 – 10h45 :Session sur « La dialectique de la résistance culturelle et la présence de la mémoire dans le cinéma algérien ». Avec des interventions de chercheurs algériens et étrangers.

Des hommages à la mémoire des pionniers

Le forum rendra hommage à des réalisateurs qui ont marqué le cinéma de résistance. Des figures comme René Vautier et Gillo Pontecorvo, qui ont soutenu la cause algérienne par leurs films militants, seront célébrées. Le photographe Stevan Labudović, connu pour ses reportages sur la révolution algérienne, recevra également une reconnaissance spéciale.

En honorant ces pionniers, le forum souligne l’universalité des luttes pour la liberté et l’importance du cinéma comme instrument de solidarité internationale. Leurs œuvres continuent d’inspirer et de sensibiliser les nouvelles générations.

L’impact du cinéma de résistance à l’ère Moderne

Face aux mutations technologiques, aux changements du marché cinématographique et aux défis géopolitiques, le forum pose une question cruciale : comment le cinéma de résistance peut-il s’adapter tout en restant fidèle à sa mission de mémoire et de justice ?

Les débats mettront en avant des solutions comme la numérisation et la restauration des films historiques, permettant ainsi de préserver ce patrimoine pour les générations futures. Les discussions aborderont également les moyens de moderniser le cinéma de résistance pour qu’il continue d’attirer le public contemporain.

Le cinéma de résistance demeure une force vive, capable de traverser les époques tout en renouvelant son message de justice et de liberté.

Hôtel El Aurassi à Alger les 9 et 10 décembre 2024