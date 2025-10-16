La GenZ marocaine efface Doha : revanche historique face aux Bleuets au Mondial U20

Dans la nuit chilienne de Valparaíso, sous les étoiles du Pacifique, une nouvelle page de l’histoire du football marocain s’est écrite mercredi 15 octobre 2025. Les U20 marocains ont renversé le destin face à la France, transformant l’amertume de Doha 2022 en euphorie collective. Cette génération Z, née dans l’ombre de la défaite en demi-finale du Qatar, vient de prendre sa revanche avec panache : 5 tirs au but à 4, après un match haletant soldé sur un score de parité (1-1).

Impossible d’échapper au parallèle. Près de trois ans après la cruelle défaite des Lions de l’Atlas face aux Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, voilà que leurs cadets se retrouvent face au même adversaire, au même stade de la compétition. Mais cette fois, le scénario a changé de protagoniste. Cette génération, qui avait entre 15 et 17 ans lors du Mondial qatari, a grandi avec cette frustration dans les veines. Une frustration transformée en carburant, en motivation viscérale.

Le sélectionneur marocain l’avait d’ailleurs subtilement évoqué en conférence de presse : « On ne rentre pas dans les débats de favoris ou pas. Ce qui nous importe, c’est de fournir des efforts, de courir ensemble et de se battre sur le terrain. » Des mots qui résonnent étrangement avec ceux de Walid Regragui en 2022, mais avec cette fois, une fin différente.

Un match miroir, un dénouement inversé

Le match lui-même semblait écrit par un scénariste nostalgique. Comme leurs aînés à Doha, les Lionceaux ont ouvert le score, profitant d’un penalty transformé par Yassir Zabiri à la 32e minute – une réussite cocasse puisque le ballon a fini sa course dans les filets après avoir touché le poteau puis le dos du malheureux Lisandru Olmeta. La France, fidèle à sa réputation de résilience, est revenue au score par Lucas Michal (59e), son serial buteur du tournoi.

Mais contrairement à 2022, où les Bleus avaient rapidement pris le contrôle après l’égalisation, cette fois les jeunes Marocains ont tenu. Mieux, ils ont imposé leur intensité défensive et leurs transitions tranchantes, cette identité qui fait désormais la marque de fabrique du football marocain moderne. La prolongation, marquée par l’expulsion du Français Rabby Nzingoula, n’a fait qu’accentuer la pression sur des Bleuets à bout de souffle.

Abdelhakim Mesbahi, le héros inattendu

Le coup de génie tactique est venu du banc marocain. Juste avant la séance fatidique, le staff technique a fait entrer Abdelhakim Mesbahi, troisième gardien, spécifiquement pour les tirs au but. Un pari audacieux qui rappelle les grandes épopées du football. Et quand le Stéphanois Djylian N’Guessan s’est présenté pour le sixième tir français, Mesbahi est devenu légende. Son arrêt décisif a envoyé tout un pays dans les bras de Morphée avec le sourire aux lèvres, et réveillé les fantômes endormis de Doha.

La GEN Z 212, une génération qui ne connaît pas les complexes

Cette victoire marque l’émergence d’une génération marocaine décomplexée, nourrie aux succès de ses aînés mais déterminée à tracer sa propre route. Ces joueurs ont grandi en voyant Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat et Hakim Ziyech tenir tête aux plus grandes nations. Pour eux, battre la France n’est plus un exploit insurmontable mais une étape logique de leur progression.

Pour la première fois de son histoire, le Maroc disputera une finale de Coupe du Monde U20. Cette génération Z incarne le nouveau visage du football marocain : technique, tactiquement mature et mentalement inébranlable.

Face à l’Argentine en finale, vainqueur 1-0 de la Colombie, dans la nuit du dimanche au lundi 20 octobre, ces jeunes Marocains auront l’occasion d’aller au bout de leur rêve. Mais quoi qu’il arrive à Santiago, ils ont déjà accompli leur mission : prouver que le miracle de 2022 n’était pas un accident de l’histoire, mais le début d’une ère nouvelle pour le football marocain.