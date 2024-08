Angoulême sous le signe du cinéma marocain pour la 17è édition du FFA

Le Festival du Film Francophone d’Angoulême (FFA) a ouvert ses portes plongeant la ville dans une atmosphère vibrante de célébration cinématographique. Pour cette 17ème édition qui se déroule jusqu’au 1er septembre, le Maroc est à l’honneur, offrant aux festivaliers une occasion unique de découvrir l’histoire riche et diversifiée du cinéma marocain.

En collaboration avec France Télévisions, le FFA a élaboré une programmation exceptionnelle pour rendre hommage au cinéma marocain. Des chefs-d’œuvre classiques du patrimoine cinématographique marocain aux productions les plus récentes, en passant par des avant-premières exclusives, le festival offre un large panorama de la créativité marocaine. Cette rétrospective permettra au public d’apprécier des films emblématiques tels que “Le Grand Voyage” d’Ismaël Ferroukhi, “Ali Zaoua, prince de la rue” de Nabil Ayouch, “Marock” de Leila Marrakchi, et “Adam” de Maryam Touzani.

Dix films en compétition pour le Valois

En parallèle de cet hommage, les films sont en compétition pour remporter l’un des huit Valois, récompenses tant convoitées du festival. Sélectionnés parmi les meilleures productions francophones de l’année, ces longs-métrages seront projetés en avant-première mondiale ou européenne.

Le jury, présidé par l’actrice britannique d’exception Kristin Scott Thomas, aura la tâche délicate de départager ces œuvres et de reconnaître l’excellence dans diverses catégories. Parmi les temps forts attendus figure la projection en avant-première de “Everybody Loves Touda” de Nabil Ayouch, qui a déjà fait sensation lors de sa présentation dans la section “Cannes Première” au Festival de Cannes.

Une programmation éclectique et enrichissante

Outre la compétition officielle et les hommages, le FFA propose une programmation éclectique riche en rencontres avec des cinéastes, des ateliers interactifs, des expositions et d’autres activités variées. Le public aura l’occasion d’échanger avec des professionnels du septième art, de découvrir les coulisses de la création cinématographique, et de participer à des événements festifs qui font d’Angoulême, capitale francophone de la BD, un lieu incontournable pour les amoureux du cinéma.

Durant cinq jours, Angoulême se transforme en capitale du cinéma francophone. Les rues de la ville s’animent au rythme des projections en plein air, des expositions et des animations, créant une ambiance unique et festive.

Cette 17ème édition, placée sous le signe du Maroc, s’annonce riche en découvertes et en émotions, offrant aux festivaliers une véritable plongée dans l’univers fascinant du cinéma francophone et marocain.