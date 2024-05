Sabrina Ouazani : les confessions d’une étoile du cinéma franco-algérien 

Sabrina Ouazani, talentueuse actrice d’origine algérienne, a rapidement conquis le monde du cinéma français par sa passion et son talent. Dès son jeune âge, elle se distingue par son interprétation remarquable dans le film L’Esquive d’Abdellatif Kechiche. Ce premier rôle lui vaut même une nomination au prestigieux César du meilleur espoir féminin. Depuis, elle enchaîne les rôles variés, du drame à la comédie, se démarquant comme une figure incontournable du septième art. Cependant, derrière les projecteurs, son parcours est marqué par une rupture douloureuse avec le réalisateur Franck Gastambide. Mais aussi un fort désir de maternité. Elle démontre sa force de caractère et sa détermination à poursuivre sa carrière malgré les épreuves.

Née le 6 décembre 1988 à Saint-Denis, de parents algériens, Sabrina Ouazani se passionne dès son plus jeune âge pour le théâtre et le cinéma. À l’âge de 13 ans, elle décroche son premier rôle dans le film L’Esquive d’Abdellatif Kechiche, une performance qui lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin en 2004. Cette reconnaissance précoce lance sa carrière et lui ouvre les portes du cinéma français.

S’ensuit une filmographie riche et variée, où Sabrina Ouazani s’illustre dans des registres très différents. On la retrouve notamment dans La Graine et le Mulet d’Abdellatif Kechiche (2007), mais aussi dans les un blockbuster Taxi 5 et une grosse comédie Pattaya (2015) de Franck Gastambide qui deviendra son conjoint. Son talent et sa polyvalence la font connaitre du grand public et confirment son statut d’actrice incontournable du cinéma français.

Une vie privée exposée

En 2015, Sabrina Ouazani rencontre Franck Gastambide, réalisateur et humoriste, sur le tournage du film Pattaya. Leur relation devient rapidement publique et ils se fiancent en 2017. Le couple partage sa vie entre Paris et Los Angeles et multiplie les apparitions mondaines.

Mais en 2022, après plusieurs années d’amour, Sabrina Ouazani et Franck Gastambide annoncent leur séparation. Une rupture qui s’avère difficile pour l’actrice, comme elle le confie dans une interview récente à La Tribune Dimanche le 19 mai 2024 : « Ça a été douloureux, forcément. On a vécu des trucs très forts ensemble. Mais aujourd’hui, on avance chacun de notre côté« .

Sabrina Ouazani et ses projets

Malgré cette épreuve personnelle, Sabrina Ouazani reste concentrée sur sa carrière et ses projets. Elle continue d’enchaîner les tournages et se lance également dans la réalisation avec son premier court-métrage, De l’autre côté, sorti en 2023.

Et un projet de maternité qui lui tient très fort à cœur comme elle le raconte, mais pas à n’importe quel prix. Il faut désormais trouver l’homme et le futur père idéal. Aujourd’hui, à 35 ans, Sabrina Ouazani est une actrice accomplie et une femme inspirante.