Départ d’Aubameyang de l’OM ? Entre ambitions sportives et offres alléchantes

Leader d’un OM au parcours chaotique la saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait-il quitter le club phocéen alors que Roberto de Zerbi le nouvel entraineur italien du club vient d’arriver ? L’attaquant gabonais serait intéressé par le projet de jeu de son nouvel entraîneur italien, mais les sommes affolantes proposées par deux clubs émiraties, pourraient avoir raison de ses ambitions sportives.

Aubameyang suscite un vif intérêt en Arabie Saoudite, où deux clubs, Al-Shabab et Al-Qadisiyah, cherchent à le recruter avec des offres financières très attractives pour le faire quitter l’OM. Al-Shabab lui propose un salaire net de un million d’euros par mois, tandis qu’Al-Qadisiyah mettrait sur la table une proposition encore plus élevée. Ces offres alléchantes pourraient bien convaincre l’attaquant de franchir le pas pour signer un dernier contrat lucratif avant de prendre sa retraite.

Un parcours riche en expériences

Pierre-Emerick Aubameyang, né le 18 juin 1989 à Laval, en Mayenne, France, est aujourd’hui âgé de 35 ans. Sa carrière est donc plutôt derrière lui comme le raconte son parcours exceptionnel. En effet, avant de rejoindre l’OM, Aubameyang a connu une carrière riche en expériences. Formé à l’AC Milan, il a explosé à Saint-Étienne entre 2011 et 2013, avant de devenir une star au Borussia Dortmund où il terminera meilleur buteur de la Bundesliga.

Son passage à Arsenal de 2018 à 2022 a confirmé son statut de buteur de classe mondiale, malgré une fin de parcours plus compliquée. Enfin, après un bref passage au FC Barcelone, il a rejoint Chelsea avant de s’engager avec l’OM en 2023, où il a retrouvé son efficacité, portant le club olympien en demi-finale de la Ligue Europa dont il sera sacré meilleur joueur.

L’appel du championnat saoudien

De plus en plus de stars du football mondial, souvent en fin de carrière, se tournent vers le championnat saoudien. Cristiano Ronaldo a ouvert la voie en rejoignant Al-Nassr en janvier 2023, suivi par Karim Benzema à Al-Ittihad en juin de la même année. D’autres joueurs de renom tels que N’Golo Kanté, Riyad Mahrez et Sadio Mané ont également été séduits par les pétrodollars. Pour Aubameyang, l’offre saoudienne pourrait représenter une opportunité financière unique en fin de carrière.

Aubameyang dément vouloir partir (pour le moment)

Une nouvelle qui attriste les supporters marseillais mais aussi Roberto de Zerbi. Le technicien italien de l’OM compte sur Aubameyang pour la prochaine saison. Cependant, que toutes ces personnes se rassurent, un départ est loin d’être acté. C’est ce qu’affirme l’entourage du joueur gabonais auprès du quotidien francilien Le Parisien. Aubameyang n’aurait pas « signifié sa volonté de quitter l’OM« .

Une solution temporaire pour apaiser la situation, mais combien de temps cela pourra-t-il durer ? Rien n’est moins sûr. En effet, au-delà de l’intérêt pour le joueur gabonais, Pablo Longoria, le président de l’OM, verrait d’un bon œil ce transfert sur le plan financier. L’OM vient de terminer 8e du dernier championnat de France et ne participera donc pas à une nouvelle campagne européenne cette saison. Dans ce cadre, économiser les 700 000 euros brut mensuels du salaire d’Aubameyang, tout en bénéficiant potentiellement d’une indemnité de transfert proposée par les clubs émiratis, ne serait pas pour déplaire au responsable financier de Marseille. Ainsi, dans ce contexte, l’OM pourrait ne pas considérer Aubameyang comme un élément indispensable cet été.

L’avenir d’Aubameyang à l’OM reste donc en suspens. Entre l’opportunité d’un nouveau projet sportif sous la direction de De Zerbi et les offres financières attractives en provenance d’Arabie Saoudite. La décision du joueur gabonais influencera la direction que prendra l’OM pour la saison à venir.

Un transfert dans un cadre plus large ?

Un transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM pourrait s’inscrire dans un plan plus large, impliquant un investissement significatif de l’Arabie Saoudite à Marseille. C’était en tous cas un plan évoqué l’année dernière et qui pourrait être réactivé. Un possible rachat du club phocéen par un fonds d’investissement saoudien avait été évoqué. Ce scénario, permettrait à l’Arabie Saoudite de renforcer sa présence dans le football européen et de rivaliser avec le Qatar et le PSG, apportant une nouvelle dimension à la Ligue 1.

Le prince Mohammed ben Salmane, encouragé par Emmanuel Macron, aurait montré un intérêt marqué pour la France, augmentant la crédibilité de ces spéculations. Si ce projet se concrétise, il pourrait redéfinir le paysage footballistique à Marseille, transformant le club en un sérieux concurrent sur la scène européenne.