Aubameyang à l’OM avant l’arrivée d’un investisseur d’Arabie saoudite : ça sent bon sur la Canebière

L’OM avance pas à pas sur le dossier de transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Le club phocéen et l’attaquant gabonais seraient d’accord et les discussions avancent avec Chelsea. En attendant peut être le rachat du club par l’Arabie Saoudite !

Un accord est peut être proche pour Marseille sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. L’OM est d’accord avec le joueur et les discussions avancent bien avec Chelsea sur l’indemnité de transfert. Selon l’Equipe, le club londonien serait peu gourmand et laisserait partir son attaquant gratuitement ou presque.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord avec le joueur pour un contrat de trois ans. Une proposition intéressante pour un joueur de 34 ans qui reviendrait ainsi en France 10 ans après son départ de Saint-Etienne.

Il faut rappeler que Pierre-Emerick Aubameyang possède la nationalité française. Il est né à Laval et à joué à Dijon, Lille, Monaco et bien sur Saint-Etienne. Ensuite il a fait le tour de l’Europe, Dortmund pendant 5 saisons, Arsenal 4 saisons, puis Barcelone et Chelsea.

L’expérience de Pierre-Emerick Aubameyang

Selon les informations des sites spécialisés sur l’OM, Chelsea accepterait une indemnité de transfert limitée à 3 M€

Auteur de 315 buts en 630 matchs depuis le début de sa carrière, Pierre-Emerick Aubameyang apporterait à Marseille son immense expérience afin d’encadrer les minots.

MBS poussé par Macron pour investir ?

A ses cotés, d’autres stars pourraient rapidement arriver si la rumeur d’un rachat de l’OM par le fond d’investissement de l’Arabie Saoudite se confirmait.

Un projet d’achat qu’il faut cependant prendre avec des pincettes mais qui à des fondements crédibles. L’Arabie Saoudite cherche bien à investir dans le football en Europe. Avec l’OM l’idée de concurrencer le Qatar et le PSG ne serait pas pour déplaire.

D’ailleurs, le prince Mohammed ben Salmane vient par deux fois de venir dans son château de Louveciennes, preuve de son nouvel attachement à l’hexagone. Il a beaucoup échangé avec Emmanuel Macron et l’on sait que ce dernier est un amoureux de Marseille.

Alors, après Nicolas Sarkozy qui a fait venir le Qatar à Paris, Macron qui apporterait l’Arabie Saoudite sur la Canebière pour leur mettre une rouste, cela serait une bonne galéjade !