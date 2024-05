Aubameyang devance Hakimi pour le titre de meilleur joueur africain de Ligue 1

La saison de Ligue 1 touche à sa fin, et le suspense le titre de meilleur joueur africain est terminé. Pierre-Emerick Aubameyang de l’Olympique de Marseille devance Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain.

C’est officiel : Pierre-Emerick Aubameyang est le meilleur joueur africain de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 ! L’attaquant gabonais de l’Olympique de Marseille a reçu le trophée UNFP du meilleur joueur lors d’une cérémonie qui s’est déroulée hier soir, le 13 mai. Aubameyang, a réalisé une saison exceptionnelle. Il est l’un des meilleurs buteurs du championnat avec 16 buts et 8 passes décisives. Son impact offensif a été crucial pour l’OM, et il a été moteur dans l’épopée européenne du club, qui a été éliminé en demi-finale de la ligue Europa par l’Atalanta Bergame. Il avait été élu meilleur joueur africain de Ligue 1 une première fois en 2013 avec l’AS Saint-Étienne. Il devient ainsi le premier joueur à remporter deux fois ce prix avec deux clubs différents.

Second du classement, Achraf Hakimi, le latéral droit marocain qui pourrait quitter le PSG, a également réalisé une saison remarquable. Il a été un pilier de la défense parisienne, qui a encaissé le moins de buts du championnat. Son apport offensif n’a pas non plus été négligeable, puisqu’il a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives. Il a été élu dans l’équipe type de la Ligue 1 par ses pairs.

Un duel serré avec Hakimi

Le choix du meilleur joueur a été difficile, car les deux joueurs ont brillé. Mais c’est l’attaquant gabonais qui a été récompensé lors des Trophées UNFP du 13 mai.

Ce prix est une reconnaissance du talent immense d’Aubameyang. L’attaquant gabonais est l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Il a prouvé à 34 ans cette saison qu’il était toujours au sommet de son art.