Après avoir enflammé la Paris La Défense Arena trois soirs d’affilée, Damso prépare un retour spectaculaire. Le rappeur belge annonce le « BĒYĀH Tour », une tournée internationale prévue pour 2026 qui le mènera à travers l’Europe et le Canada. Porté par le succès phénoménal de son dernier album BĒYĀH, certifié platine en un mois, l’artiste promet une expérience scénique immersive et introspective, fidèle à son univers à la fois poétique et puissant. Un rendez-vous déjà annoncé comme l’un des temps forts du rap francophone.

Après avoir affiché complet trois soirs de suite à la Paris La Défense Arena, Damso revient sur le devant de la scène avec une annonce qui réjouira ses fans. L’artiste belge a officiellement dévoilé le BĒYĀH Tour, une tournée internationale qui passera par la France, la Belgique, la Suisse et le Canada à partir d’avril 2026. Porté par une scénographie ambitieuse et un univers visuel toujours plus immersif, le rappeur cumulant plus de six milliards de streams sur Spotify compte offrir une expérience scénique à la hauteur de son statut. Son dernier album, BĒYĀH, certifié disque de platine en moins d’un mois, continue de cartonner sur les plateformes de streaming.

Un parcours jalonné de succès

Depuis ses débuts, Damso s’est imposé comme l’une des figures majeures du rap francophone. Né William Kalubi Mwamba à Kinshasa, il s’est fait remarquer en 2016 avec son premier album Batterie faible, unanimement salué pour sa plume introspective et son authenticité brute. L’année suivante, Ipséité l’a propulsé au rang de superstar, notamment grâce aux titres « Macarena » et « NMI ». Son troisième projet, Lithopédion (2018), a confirmé son talent de conteur et son goût pour la complexité émotionnelle.

C’est QALF (2020) qui est venu asseoir définitivement son influence sur la scène internationale. À travers ces projets, Damso a su mêler poésie, introspection et critique sociale, construisant un univers singulier, à la fois sombre et profondément humain. En 2025, il dévoile BĒYĀH, un album que beaucoup perçoivent comme une œuvre de maturité, voire un possible point final de sa carrière musicale. Dès sa sortie, le projet rencontre un immense succès commercial et critique.

Le « BĒYĀH Tour » : un événement grandeur nature pour le rap francophone

Pour accompagner cet album, l’artiste a organisé une série de dédicaces dans plusieurs Fnac, renouant ainsi avec une proximité directe avec son public. L’annonce de cette tournée a été faite après sa performance remarquée au festival Solidays en juin 2025. Sur scène, Damso avait alors laissé entendre qu’un grand événement se préparait, avant de confirmer quelques mois plus tard les dates de cette tournée exceptionnelle. Le BĒYĀH Tour débutera le 2 avril 2026 à Rouen, avant de traverser de nombreuses grandes villes françaises.

Trois dates parisiennes sont déjà programmées à la Paris La Défense Arena, les 28, 29 et 30 mai 2026, et affichent déjà complet. La production promet une scénographie ambitieuse et un spectacle pensé comme une véritable immersion artistique. Ce nouveau show s’annonce comme un moment fort de la carrière du rappeur. Entre la revisite de ses classiques, comme « BruxellesVie » ou « Amnésie », et la mise en scène de ses nouveaux titres, Damso souhaite offrir une expérience complète et émotionnelle à son public.

Un rendez-vous immanquable pour 2026

Damso a souvent évoqué son rapport ambivalent à la célébrité et sa volonté de se recentrer sur l’essentiel. Le BĒYĀH Tour pourrait ainsi marquer une étape symbolique, voire un point d’orgue, dans sa carrière scénique. Certains observateurs y voient un adieu déguisé, tandis que d’autres y perçoivent une renaissance artistique. L’artiste belge reste fidèle à son ADN : celui d’un musicien qui préfère la profondeur à la superficialité, la sincérité à la posture. Son écriture continue de séduire un public large, au-delà du rap, grâce à la richesse de ses textes et à la force émotionnelle de ses performances.

Le retour de Damso sur scène s’annonce comme l’un des grands événements musicaux de 2026. Avec une tournée d’envergure internationale, un dernier album plébiscité et un spectacle pensé comme une expérience immersive, le BĒYĀH Tour confirme la place unique qu’occupe Damso dans la musique francophone. Les fans devront se montrer rapides, car chaque apparition du rappeur est désormais un événement rare. Entre émotion, puissance et introspection, Damso semble prêt à offrir une dernière démonstration de son art, sur scène, là où tout a commencé.