Coopération entre la CVUC FOUNDATION et la CROIX-ROUGE camerounaise pour renforcer la résilience locale

La signature le 29 mai 2025 d’un protocole de coopération entre la CVUC Foundation et la Croix-Rouge camerounaise constitue un geste fort pour renforcer la résilience locale parmi les populations les plus exposées, reflétant leur engagement commun en faveur des collectivités humaines vulnérables.

Le jeudi 29 mai 2025, dans les locaux de la Croix-Rouge Camerounaise (CRC) à Yaoundé, la CVUC Foundation, représentée par son Directeur général, Dr Loïc NICOLAS, et la Croix-Rouge Camerounaise, représentée par son Secrétaire général, M. Jean Urbain ZOA, ont signé un protocole de coopération d’une durée de trois ans renouvelables, en faveur des communes et des populations vulnérables du Cameroun.

La Croix-Rouge Camerounaise : une présence historique et engagée

Organisation apolitique et à but non lucratif, reconnue par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la CRC agit depuis 1960 pour le bien-être des populations vulnérables. Officiellement admise par le Comité international en juillet 1963, elle devient la quatorzième société nationale reconnue sur le continent africain, sous la présidence du Dr Simon Pierre TCHOUNGUI, de regrettée mémoire.

Depuis 2017, Mme Léonie Cécile AKAME MFOUMOU, née MENDOMO, assure la présidence nationale de cette institution, qui œuvre aujourd’hui dans les régions les plus exposées, notamment l’Extrême-Nord et l’Est, confrontées aux crises sécuritaires, aux déplacements de population et aux effets du changement climatique.

Forte de plus de 105.000 volontaires répartis sur l’ensemble du territoire national, la CRC est structurée localement, tant au niveau départemental que communal. Sa capacité de réponse rapide et coordonnée en fait un acteur clé des situations d’urgence. Elle a d’ailleurs été reconnue d’utilité publique à trois reprises par l’État camerounais – la dernière fois en 2020.

La CVUC Foundation : le visage solidaire du mouvement communal

Face à l’intensification des crises sociales, sanitaires et climatiques, les Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), sous l’impulsion de leur Président national, M. Augustin TAMBA, Maire de Yaoundé 7, ont créé la CVUC Foundation. Dirigée par le Dr Loïc NICOLAS, la Fondation œuvre pour accompagner les communes les plus exposées et venir en aide aux populations vulnérables.

Le 18 mars 2025, une première rencontre tenue au siège de la CRC à Yaoundé entre la Présidente nationale de la Croix-Rouge camerounaise, Mme Cécile AKAME, et le Dr Loïc NICOLAS, a permis de poser les bases solides de ce partenariat stratégique. Les échanges ont révélé une vision partagée et la volonté résolue d’unir les forces de leurs deux organisations pour renforcer la résilience des territoires.

Un protocole pour former, prévenir et agir ensemble

Le protocole signé ce 29 mai établit un cadre structuré de coopération institutionnelle. Il vise notamment à renforcer les capacités des communes dans la gestion des risques et des crises, à promouvoir la formation aux premiers secours auprès des populations, en particulier chez les plus jeunes, et à développer des actions éducatives tant sur les gestes qui sauvent que sur la protection de l’environnement.

Le Secrétaire général de la CRC, M. Jean Urbain ZOA, représentant Mme la Présidente nationale, a rappelé que « la réponse aux urgences doit être coordonnée, rapide et locale ». Il a souligné que grâce à la mobilisation conjointe des volontaires de la Croix-Rouge camerounaise et du réseau communal, ce partenariat offre une réponse solide et ancrée dans les réalités locales.

Pour sa part, le Dr Loïc NICOLAS a salué « un accord de cœur et de terrain », qui permettra de renforcer l’action au plus près des populations vulnérables, dans un esprit de solidarité, de proximité, de neutralité et d’action.

Une première concrétisation : le programme ECOVEC

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la dynamique des Journées Économiques Internationales des Communes (JEICOM25), auxquelles la CRC est invitée, spécialement au gala caritatif du 3 juin 2025, organisé par la CVUC Foundation.

Surtout, il se matérialise immédiatement par une première initiative commune : le lancement prochain du projet ECOVEC – Écoles Vertes et Citoyennes (2025-2026). Porté par la CVUC Foundation avec l’appui de la CRC, ce programme vise à sensibiliser élèves et enseignants de dix établissements scolaires pilotes aux enjeux de la résilience, de la citoyenneté mais aussi de la protection de l’environnement.

Main dans la main, dès aujourd’hui

Avec cette convention, la CRC et la CVUC Foundation posent les fondations d’une coopération durable. Elles affirment leur volonté d’agir ensemble, dès aujourd’hui, pour renforcer la solidarité sur le terrain, au plus près des territoires vulnérables.