La CVUC FOUNDATION au Cameroun : l’art au service de la résilience!

C’est à la suite d’un atelier artistique organisé du 8 au 14 mai 2025 dans un camp de déplacés internes situé au sein du quartier Domayo, à Maroua, qu’a été inaugurée, ce 21 mai 2025 à Yaoundé, l’exposition intitulée « L’art au service de la résilience », portée par la CVUC Foundation dans la salle d’exposition d’ABALI GALLERY.

La CVUC Foundation engagée auprès des enfants déplacés de Domayo

Soutenue par la vision humaniste des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) et de leur Fondation, dirigée par le Dr Loïc NICOLAS, cette initiative a permis à trente enfants vivant dans lecamp de déplacés internes de Domayo de participer à un atelier artistique animé par Moses Mous, artiste peintre de renommée internationale, originaire et résident de Maroua. Cet atelier a offert aux enfants un espace d’expression libre, de création, et d’évasion — une occasion unique de traduire leurs émotions, leurs espoirs et leur vision de l’avenir à travers l’art.

Par cette initiative artistique et solidaire, la CVUC Foundation répond à sa mission de contribuer au bien-être psycho-social de ces jeunes victimes de conflits intercommunautaires. Il s’agit aussi de révéler d’autres dimensions, d’autres facettes trop souvent ignorées de l’Extrême-Nord : une région perçue à travers le prisme de Boko Haram, des inondations et de la précarité. Une région qui demeure pourtant une terre vivante, riche de diversité culturelle et de talents, portée par la créativité de sa jeunesse.

À l’issue de l’atelier, les autorités locales — parmi lesquelles le maire de la commune d’arrondissement de Maroua 1er — ont tenu à saluer et féliciter la CVUC Foundation ainsi que l’association faîtière du mouvement municipal pour leur engagement en faveur des enfants déplacés, en leur offrant un cadre d’expression, d’épanouissement et d’éveil artistique.

Les œuvres réalisées ont ensuite été transférées à Yaoundé pour y être exposées du 21 au 26 mai à ABALI GALLERY.

Une exposition, un regard sur le monde

C’est donc dans l’espace lumineux d’ABALI GALLERY, à Yaoundé, que s’est tenue l’exposition « L’art au service de la résilience », en présence d’un public venu du monde de la culture, des médias et des institutions.

Le Président national des CVUC, M. Augustin TAMBA, Maire de la commune d’arrondissement de Yaoundé 7, a pris part à l’événement. Dans son allocution, il a souligné la dimension sociale et humaniste à l’origine de la CVUC Foundation, mettant également en lumière le travail du Dr Loïc NICOLAS, Directeur Général de la Fondation, qui s’est imposé depuis sa nomination comme un porte-voix engagé des populations vulnérables.

Redonner le sourire aux oubliés : telle est la devise du Dr NICOLAS. Cette mission transparaît aussi bien dans les tableaux exposés que dans les superbes photographies accompagnant l’exposition.

Des partenaires convaincus et engagés

La conférence a été marquée par la présence de plusieurs partenaires institutionnels de premier plan : le FEICOM, le Ministère des Affaires sociales, la Commission nationale pour l’UNESCO, ainsi que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le représentant de cette dernière a d’ailleurs rappelé l’importance de l’accompagnement psychologique des enfants participant à de tels ateliers, saluant l’initiative conduite à Maroua.

Autre partenaire majeur du projet, l’Institut Français du Cameroun (IFC), représenté par son Directeur délégué, M. Patrick HAUGUEL, a exprimé sa volonté de soutenir la CVUC Foundation dans son ambition de rapprocher les populations vulnérables de l’art et de la culture. Il a également souligné la convergence de valeurs entre l’IFC, les CVUC et leur Fondation.

Une dynamique nationale

Dans cette même logique d’action au service des populations touchées par les crises, le Dr Loïc NICOLAS a annoncé l’organisation d’un Gala caritatif le 3 juin 2025, en marge des JEICOM25, à l’Hôtel Hilton de Yaoundé. Placé sous le Haut Parrainage du Très Honorable Cavayé Yéguié Djibril, Président de l’Assemblée nationale, cet événement vise à mobiliser les soutiens nécessaires à l’extension des activités de la Fondation dans d’autres localités du pays et à pérenniser son action dans l’Extrême-Nord, au plus près des populations.

Pour la CVUC Foundation, l’ambition est claire : continuer à sensibiliser les femmes et les hommes de bonne volonté afin de renforcer concrètement et durablement sa capacité d’AGIR POUR L’HUMAIN.