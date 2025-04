LA CVUC-FOUNDATION AU CAMEROUN : AGIR POUR L’HUMAIN, REDONNER LE SOURIRE, FAIRE RAYONNER L’HUMANITÉ 

Créée à la fin de l’année 2024, la CVUC-FOUNDATION est un outil d’accompagnement des maires du Cameroun leur permettant de renforcer leurs capacités à faire face aux crises multiples dont souffre la population camerounaise au travers de projets inclusifs.

Reportage in situ par Franck Biyidi

CVUC-Foundation, instrument stratégique des communes camerounaises.

Pour répondre concrètement aux défis des populations camerounaises, les maires ont avec la création au sein des « Communes et Villes Unies du Cameroun », créé la CVUC-Foundation qui viendra renforcer l’action humanitaire des élus locaux dans les territoires les plus vulnérables. Ainsi s’appuyant sur les 17 objectifs de développement durable des Nations-Unies, la CVUC-Foundation intervient dans dix domaines tous de première importance. Il s’agit notamment de la lutte contre les inégalités, l’autonomie des filles et femmes, la protection des plus fragiles, la lutte contre les épidémies, les soins de santé de qualité et accessibles à tous, l’accès à l’eau, l’accès à l’éducation pour tous les enfants, les changements climatiques et situations d’urgence, la nutrition saine et suffisante et la transformation des systèmes alimentaires.

Pour donc mener à bien cet accompagnement à l’égard des maires du Cameroun, la fondation a décidé d’être pragmatique, en ciblant son action sur des besoins exprimés à la base, et des réalités territoriales, pour contribuer à améliorer concrètement la qualité de vie des populations. Avec cette stratégie « Bottom Up« , la fondation s’attèle à rechercher et signer des partenariats avec des acteurs clés, tant à l’intérieur du pays qu’au niveau international.

Des concertations conjointes sont menées entre la fondation et ses partenaires (PAM, Croix-Rouge camerounaise, Union Européenne GIZ-Cameroun etc…). Ainsi conformément à la dynamique souhaitée et impulsée par les CVUC à travers leur président national Augustin Tamba, la CVUC-FOUNDATION est plus que jamais décidée à aider les 374 villes et communes du Cameroun dans les réponses apportées aux crises et aux catastrophes qui touchent les populations, prioritairement sur les territoires où ces populations ont le plus besoin d’assistance, car elles y sont confrontées à des risques pluriels, tant sécuritaires que climatiques.

Raison pour laquelle lors des JEICOM25 (journées économiques internationales des communes) qui se tiendront du 02 au 04 juin 2025 à Yaoundé, à travers un dîner de Gala, la fondation essayera de lever des fonds mais aussi mettra en lumière une nouvelle perspective sur les zones touchées par les crises (l’Extrême-Nord, le Nord et le Sud-Ouest, l’Adamaoua et l’Est Cameroun).

Accompagner les maires camerounais dans l’amélioration des conditions de vie de leurs populations n’étant pas une tâche facile, une jeune équipe polyvalente et dynamique a été mise en place pour travailler en complémentarité et en cohérence avec les CVUC comme association faîtière, à la tête de laquelle l’on retrouve une personnalité engagée et humaniste, ayant des compétences dans l’enseignement, de la recherche et du conseil politique.

Le Docteur Loïc Nicolas, directeur général de la CVUC-FOUNDATION : un homme au service de l’Humain

Nommé en janvier 2025 en tant que Directeur général, le Docteur Loïc Nicolas a gagné la confiance du président national des CVUC, grâce à une expérience professionnelle de près de 15 ans consacré à soutenir des initiatives favorisant l’autonomisation des communautés. Il a depuis mené plusieurs actions pour promouvoir la coopération humanitaire voulue par les maires du Cameroun.

Le docteur Loïc Nicolas prône une approche participative, impliquant les bénéficiaires dans la conception et l’implémentation des projets de la fondation. Son leadership a permis jusqu’à ce jour d’élargir le réseau de partenaires de la fondation et de préparer une soirée de gala, qui viendra significativement augmenter les financements de la CVUC-FOUNDATION, et qui permettra d’améliorer de façon concrète les conditions d’existence des populations vulnérables. Le parcours élogieux du Directeur général de la fondation montre sa détermination à agir pour le bien-être des populations, c’est donc l’homme qu’il faut qui a été porté à la tête de la CVUC-FOUNDATION, où les slogans doivent laisser place aux actes, pour une solidarité et un humanisme en action, face aux aléas rencontrés par les populations du Cameroun.

