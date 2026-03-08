Château de Betz : rumeurs de vente autour de la résidence française du roi Mohammed VI héritée de Hassan II

Les rumeurs de vente du château de Betz, vaste propriété appartenant au roi du Maroc Mohammed VI dans l’Oise, agitent discrètement ce village paisible du nord de la France. Selon plusieurs médias locaux, le domaine pourrait faire l’objet d’une réorganisation patrimoniale. Pourtant, l’ambassade du Maroc à Paris dément catégoriquement toute transaction.

L’absence prolongée du souverain marocain dans sa résidence historique a fait naître des rumeurs de vente du château de Betz. La présence de Mohammed VI faisait autrefois partie du paysage et de la vie locale de cette petite commune d’environ 1 100 habitants. Le château de Betz possède une histoire particulière liée à la monarchie marocaine. Le domaine a été acquis en 1972 par Hassan II, père de Mohammed VI, qui souhaitait disposer d’une résidence discrète en France.

Une propriété royale historique au cœur de l’Oise

S’étendant sur environ 71 hectares, la propriété comprend un vaste parc arboré, plusieurs dépendances et des installations destinées aux loisirs et à l’équitation. Situé dans un environnement rural paisible, ce domaine représentait pendant des décennies un lieu de séjour privilégié pour la famille royale marocaine lors de ses passages en Europe. Au fil du temps, le château s’est transformé en un lieu emblématique pour les habitants de la région.

Les visites du souverain marocain étaient souvent remarquées mais restaient relativement simples. Mohammed VI se déplaçait parfois dans les environs sans protocole excessif, ce qui contribuait à entretenir une relation particulière avec les habitants. Certains se souviennent encore de l’avoir croisé dans les commerces locaux ou dans les rues voisines, un souvenir devenu aujourd’hui plus rare à mesure que ses séjours se sont espacés.

L’absence du souverain alimente les spéculations

Si la rumeur d’une éventuelle vente circule aujourd’hui, c’est avant tout parce que le roi n’a plus été aperçu à Betz depuis plusieurs années. Autrefois, la présence du monarque était facilement identifiable. Lors de ses séjours, le drapeau marocain flottait au-dessus du portail du château. De même, les forces de sécurité françaises étaient déployées pour assurer la protection de la résidence. Désormais, ces signes distinctifs ont disparu, ce qui renforce l’impression d’un abandon progressif du site.

Dans les rues du village, la question reste sensible. Beaucoup d’habitants préfèrent éviter le sujet ou se contentent de rappeler que la propriété appartient toujours officiellement à la famille royale. D’anciens employés du château assurent même que l’hypothèse d’une vente est infondée. D’autres, plus prudents, reconnaissent simplement que la résidence semble beaucoup moins fréquentée qu’autrefois. Ce qui nourrit naturellement les spéculations sur l’avenir du domaine.

Un domaine discret et fortement protégé

Le château de Betz demeure aujourd’hui un lieu difficilement accessible et entouré d’une grande discrétion. Protégé par de hauts murs de pierre et un portail sans indication particulière, le domaine reste à l’abri des regards. La propriété est traversée par la rivière Grivette et comprend plusieurs bâtiments remarquables, dont le pavillon des Princes. Cette résidence secondaire aurait été construite par Hassan II pour son fils, l’actuel roi Mohammed VI.

Le domaine abrite également des installations destinées aux loisirs, notamment des écuries et un court de tennis en terre battue. Ces équipements témoignent du caractère résidentiel et familial de la propriété. Lieu conçu à l’origine comme un lieu de repos loin de l’agitation des grandes villes. Malgré sa discrétion, le château représente l’un des patrimoines immobiliers les plus remarqués de la région. Ce qui explique l’attention portée à toute rumeur concernant son avenir.

Une stratégie immobilière peut-être en évolution

Plusieurs observateurs évoquent la possibilité d’une réorganisation du patrimoine immobilier du souverain marocain en Europe. Comme de nombreux chefs d’État ou grandes fortunes, Mohammed VI possède plusieurs résidences à l’étranger, notamment en France. Ces propriétés peuvent faire l’objet de réajustements en fonction des besoins, de la sécurité ou des habitudes de déplacement du monarque.

Certains estiment ainsi que le roi privilégierait désormais des résidences situées dans des zones urbaines plus proches des centres politiques et diplomatiques. À Paris, il disposerait notamment d’un hôtel particulier dans le prestigieux 7ᵉ arrondissement. Un emplacement stratégique à proximité des institutions françaises et des représentations internationales. Cette évolution pourrait expliquer la moindre fréquentation du château de Betz, sans pour autant confirmer l’hypothèse d’une vente imminente.

Betz, un symbole historique et un mystère encore intact

Pour les habitants de Betz, la résidence royale reste un élément fondamental de l’identité du village. Pendant des années, la présence du souverain marocain avait créé une certaine curiosité mais aussi une forme de fierté locale. Les anecdotes circulent encore : certains évoquent des promenades à cheval du monarque dans la campagne environnante ou des apparitions discrètes dans les commerces des villages voisins.

Aujourd’hui, l’avenir du domaine reste incertain. La situation entretient un climat de curiosité silencieuse dans cette commune de l’Oise. Tant que le château restera fermé et que le roi Mohammed VI ne réapparaîtra pas dans la région, les spéculations continueront probablement d’alimenter les conversations. Pour Betz, cette résidence royale demeure à la fois un symbole historique et un mystère encore intact.