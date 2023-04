Casques Bleus au Mali et Aide au développement : ce que dit l’Allemagne

L’Allemagne a confirmé sa décision de retirer ses soldats engagés dans la force de l’ONU au Mali. Toutefois, Berlin compte poursuivre le versement de l’aide au développement.

Neuf à douze mois, c’est le délai fixé par l’Allemagne pour retirer ses soldats du Mali. En visite au contingent allemand de la mission de Casques bleus de l’ONU à Gao, le ministre allemand de la Défense a donné plus de précisions sur le processus de retrait des Casques bleus. Boris Pistorius justifie ce retrait par les nouvelles réalités de ce pays africain.

Depuis la venue des militaires au pouvoir, par le canal de coup d’Etat, l’Allemagne ne se sent plus à l’aise au Mali. Surtout avec la fin décrétée, en mai 2022, de l’accord de défense avec la France et ses alliés européens. Se sentant indirectement visée, l’Allemagne avait aussitôt annoncé la fin des opérations de formation des soldats maliens, dans le cadre de la mission de l’Union européenne au Mali (EUTM).

« Les conditions ont fait échouer cet engagement » militaire

Mieux, Berlin avait aussi émis le souhait de procéder au retrait intégral de ses soldats actifs dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. C’est dans ce contexte que le retrait des Casques bleus allemands avait été envisagé. Accompagné de son homologue du Développement, Svenja Schulze, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, est revenu sur ce retrait.

Depuis quelques mois, l’action des centaines de soldats allemands n’est plus possible dans la pratique, relève le patron de l’armée. M. Pistorius de préciser toutefois que « ce n’est pas l’engagement qui a échoué, ce sont les conditions qui ont fait échouer cet engagement ». Et de reconnaître que « si nous pouvions faire ce pour quoi nous étions venus, nous resterions ».

« La coopération pour le développement continue »

L’officiel est en outre revenu sur les conditions de ce retrait des Casques bleus allemands. « On ne parle pas du déménagement d’une famille de cinq personnes avec un camion. C’est une opération logistique militaire qu’on n’arrange pas comme ça et qui nécessite les neuf à douze prochains mois en fonction des circonstances », a tenu à préciser le ministre allemand de la Défense.

De son côté, la ministre allemande du Développement a rassuré que « que même si l’engagement militaire prend fin, la coopération pour le développement continue ». Outre l’attitude hostile vis-à-vis de la France, l’Allemagne reproche à la junte au pouvoir ses accointances avec la société privée russe Wagner, à qui il est imputé plusieurs exactions au Mali et même ailleurs.