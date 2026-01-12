CAN 2025 – Le Maroc en danger face au Nigeria : Mohammed VI pour casser sa tirelire ?

La Coupe d’Afrique des nations 2025 entre dans sa phase la plus brûlante et un choc s’annonce explosif : le Maroc, pays hôte, face à un Nigeria lancé à pleine vitesse. Portés par une dynamique impressionnante et dopés par des promesses financières hors normes, les Super Eagles apparaissent plus que jamais comme une menace sérieuse pour les Lions de l’Atlas. De quoi pousser le royaume chérifien à réagir, y compris sur le terrain des primes et de la motivation ?

Un Nigeria impérial depuis le début de la CAN 2025

Depuis le coup d’envoi du tournoi, le Nigeria affiche une maîtrise rare. Trois victoires nettes en phase de groupes, face à la Tanzanie, la Tunisie et l’Ouganda, ont rapidement installé les Super Eagles parmi les favoris crédibles. En phase finale, la sélection nigériane n’a pas ralenti : un huitième de finale expédié contre le Mozambique (4-0), puis une victoire solide et maîtrisée face à l’Algérie (2-0) en quart de finale.

Sur le terrain, le collectif impressionne autant que les individualités. Victor Osimhen, leader offensif, incarne la puissance et l’efficacité nigérianes, bien soutenu par un milieu discipliné et une défense rarement mise en difficulté. Résultat : le Nigeria aborde la demi-finale avec une confiance maximale. À cette dynamique sportive s’ajoute désormais un levier psychologique d’envergure. Le milliardaire nigérian Abdul Samad Rabiu, patron du groupe industriel BUA, a frappé fort en annonçant des primes exceptionnelles pour les joueurs.

Samad Rabiu sort le chéquier et électrise les Super Eagles

Sur les réseaux sociaux, il a promis 500 000 dollars à chaque joueur en cas de qualification contre le Maroc, avec un bonus supplémentaire de 50 000 dollars par but inscrit. Plus spectaculaire encore, une victoire finale à la CAN 2025 pourrait rapporter jusqu’à 1 million de dollars par joueur, assorti de 100 000 dollars par but. Une annonce rarissime à ce niveau de compétition, qui place une pression énorme sur les épaules des adversaires du Nigeria.

Face à cette montée en puissance nigériane, le Maroc se retrouve dans une position délicate. Soutenus par leur public et forts d’un effectif talentueux, les Lions de l’Atlas savent que l’enjeu dépasse l’aspect sportif. Le facteur motivation, déjà important à ce stade, pourrait devenir déterminant. Dans les coulisses, une question circule avec insistance : le Maroc, et indirectement Mohammed VI, pourrait-il revoir à la hausse les primes promises aux joueurs pour répondre au défi nigérian ?

Une demi-finale sous haute tension à la CAN 2025

Sans annonces officielles, il est notoire que les grandes compétitions africaines se jouent aussi sur la reconnaissance financière accordée aux joueurs. Cette demi-finale Maroc – Nigeria s’annonce comme l’un des sommets de la CAN 2025. D’un côté, une nation hôte qui rêve de soulever le trophée à domicile. De l’autre, une équipe nigériane portée par une ambition sportive décuplée par des récompenses financières historiques.