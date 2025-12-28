CAN 2025 : Côte d’Ivoire – Cameroun, le « clasico » africain enflamme Marrakech

Dernière journée décisive dans le « groupe de la mort » de la CAN 2025, ce dimanche 28 décembre. Tandis que Gabon-Mozambique (13h30) oppose deux équipes condamnées à l’exploit, le clasico africain entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun (21h) s’annonce comme le sommet de cette phase de groupes.

Côte d’Ivoire – Cameroun : sept sacres et un parfum d’histoire

C’est le rendez-vous que toute l’Afrique attend. À 21h, au Grand Stade de Marrakech, les Éléphants de Côte d’Ivoire affrontent les Lions indomptables du Cameroun dans un duel légendaire. Ensemble, ils totalisent sept Coupes d’Afrique : cinq pour le Cameroun, deux pour la Côte d’Ivoire. Ce rendez-vous s’annonce électrique tant les deux équipes se connaissent et se craignent à la fois.

Les champions en titre ivoiriens entendent défendre leur trophée avec la même rage qui les avait menés à un sacre héroïque lors de la précédente édition. Pour leur entrée en lice, les hommes d’Emerse Faé ont battu le Mozambique (1-0) grâce à un but d’Amad Diallo. Malgré une large domination, le manque de réalisme offensif demeure un point d’attention avant d’affronter un géant continental.

De son côté, le Cameroun a parfaitement lancé son tournoi. Les Lions indomptables ont dominé le Gabon (1-0), grâce à un but précoce du jeune Karl Etta Eyong. Sous la houlette de David Pagou, la sélection, rajeunie et soudée, semble avoir retrouvé son identité après plusieurs mois de turbulences administratives et sportives.

Au-delà du prestige et de la qualification, cette rencontre porte une dimension symbolique : lors des précédentes confrontations en phase de poules entre ces deux nations, le vainqueur a souvent fini champion d’Afrique. Un signe que personne ne prendra à la légère.

Gabon – Mozambique : ultime espoir à Agadir

Dès 13h30, au Grand Stade d’Agadir, le Gabon croise le Mozambique dans un duel de la dernière chance. Avec zéro point après la première journée, les deux équipes doivent impérativement s’imposer pour rester en course dans le groupe F.

Battu par le Cameroun (1-0), le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang devra se montrer plus tranchant. Entré avant la mi-temps à cause d’une gêne musculaire, le capitaine gabonais n’a pas pesé sur le jeu. Face aux Mambas, il sera attendu comme le guide offensif des Panthères.

Le Mozambique, défait par la Côte d’Ivoire (1-0), traverse une série noire avec quatre matchs sans victoire. Un nouveau revers compromettrait définitivement ses espoirs d’atteindre les huitièmes de finale. Les hommes de Chiquinho Conde n’ont d’autre choix que de forcer la décision.

Programme du groupe F – Dimanche 28 décembre