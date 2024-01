CAN 2023 : la Côte d’Ivoire peut-elle le faire ?

Pays-hôte de la CAN 2023 qui débute samedi, la Côte d’Ivoire fait de facto partie des favoris pour le titre de champion d’Afrique qui sera remis le 11 février prochain. Les Éléphants en ont-ils vraiment les moyens ?

Grand nom du football africain, la Côte d’Ivoire a quelque peu perdu de sa superbe, ces dernières années. Absents du dernier Mondial et plus parvenus à atteindre le dernier carré d’une CAN depuis leur sacre en 2015, les Éléphants sont cependant attendus au tournant à la maison. A double tranchant, l’immense soutien populaire qui les attend fait à la fois office d’avantage en termes de motivation mais aussi d’inconvénient en raison de l’existence d’une certaine pression, surtout si les choses venaient à mal tourner. La dernière fois que la Côte d’Ivoire a organisé une CAN, en 1984, elle avait d’ailleurs échoué dès le premier tour. Et depuis l’Égypte, en 2006, aucun pays-hôte n’est parvenu à soulever le trophée chez lui…

Un milieu impressionnant, l’incertitude Haller

Sans avoir un effectif du niveau de celui du Sénégal ou du Maroc, les Ivoiriens ont tout de même des raisons de se montrer optimistes, avec notamment un milieu composé de Franck Kessié (ex-FC Barcelone), Seko Fofana (ex-Lens) et Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) que de nombreuses sélections leur envient. Sans oublier, évidemment en pointe, Sébastien Haller, 13e du Ballon d’Or en 2022 et remis d’un cancer des testicules. Sauf que l’attaquant ronge son frein sur le banc du Borussia Dortmund. Il s’est blessé le mois dernier et reste incertain pour cette CAN. Malgré ces incertitudes, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a envoyé un message fort en se passant de l’ailier Wilfried Zaha, l’une des stars du groupe, écarté pour son implication douteuse.

Sur la bonne pente ?

Bien que pays-hôte, la Côte d’Ivoire a pris part aux éliminatoires de cette CAN, avec un bilan mitigé puisque la Selefanto a terminé deuxième de sa poule derrière la Zambie qui l’a corrigée 3-0, au mois de juin. Reste que depuis les choses vont mieux pour les Ivoiriens, qui ont notamment fourni un gros match face au Maroc, en octobre, malgré le match nul frustrant concédé sur le fil (1-1), avant d’étriller les Seychelles (9-0) puis la Sierra Leone (5-1), lors du dernier match de préparation.

🔴Résumé du Match amical 🇨🇮 vs 🇸🇱 📹Réalisation @Cotedivoireoff_ / Source La 3 pic.twitter.com/iDungTGDJ7 — La Côte d’Ivoire Est Chic (@Cotedivoireoff_) January 6, 2024

Les troupes de Gasset sont sur la bonne voie mais attention à ce groupe A piégeux avec le Nigeria, un autre favori, la Guinée Équatoriale, quart de finaliste de la précédente édition, et la Guinée-Bissau, capable de gros coups et adversaire du pays-hôte, dès samedi, pour le match d’ouverture.

Le calendrier de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023