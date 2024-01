CAN 2023 : la Côte d’Ivoire en passe de remporter le pari des stades ?

Comme avant chaque édition, la construction des infrastructures, en premier lieu des stades, a fait couler beaucoup d’encre pour cette CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Rappelons que six stades, répartis sur cinq villes, ont été choisis pour accueillir le tournoi, du 13 janvier 2024 au 11 février 2024. Il s’agit des enceintes suivantes :

Stade Olympique Alassane Ouattara, Abidjan (60 012 places)

Stade Félix Houphouet-Boigny, Abidjan (27 900 places)

Stade Charles Konan Banny, Yamoussoukro (20 000 places)

Stade de la Paix, Bouaké (40 000 places)

Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo (20 000 places)

Stade Laurent Pokou, San Pédro (20 000 places)

Retenu pour abriter à la fois le match d’ouverture entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau et la grande finale, le Stade Olympique Alassane Ouattara, plus communément appelé Stade d’Ebimpé, s’est rapidement retrouvé au centre des débats. Et pour cause, le 12 septembre dernier, le match amical entre les Éléphants et le Mali, qui s’y tenait, a dû être interrompu définitivement à la mi-temps ! En cause : de fortes pluies qui ont mis en évidence un système de drainage insuffisant, ce qui a débouché sur l’inondation du terrain, devenu impraticable pour les 22 acteurs !

Des pelouses décriées…

Forcément, à quelques mois de la CAN, ces ratés ont suscité des moqueries sur les réseaux sociaux. Et cette affaire a eu de lourdes répercussions. En effet, elle a coûté leur poste au Premier ministre Patrick Achi, au ministre des Sports Paulin-Claude Danho et à la directrice générale de l’Office national des Sports. Depuis, le gouvernement a injecté 20 milliards de Fcfa (environ 30,5 millions d’euros) pour remédier à ce problème. Et les autorités assurent que tout est réglé. En novembre, le match éliminatoire à la Coupe du monde 2026 des Éléphants contre les Seychelles (9-0) s’est d’ailleurs passé sans accroc dans cette enceinte. Évidemment, seule la CAN fera office de révélateur.

Bringing the magic of Côte d’Ivoire closer to you! 🇨🇮#TotalEnergiesAFCON2023 Around Côte d’Ivoire EP1: Discovering Abidjan ✨@AirCI_Officiel pic.twitter.com/liE0YTOP9j — CAF (@CAF_Online) January 9, 2024

… et désormais encensées !

Pour l’heure, les premiers avis sur l’état général des pelouses sont en tout cas encourageants. « Je crois que c’est le meilleur terrain d’entrainement que j’ai vu depuis que je joue en Afrique. L’hôtel aussi est nickel. On a tout pour bien se préparer », a ainsi encensé l’international marocain Bilal El Khannouss dans une vidéo diffusée par sa Fédération au sortir d’un des premiers entraînements des Lions de l’Atlas à San Pedro. Assurément de bon augure.