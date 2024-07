Cameroun : 3è édition de la fête des Mères à la paroisse EPC Sion à Douala

Les mères, tous groupes confondus de la paroisse EPC Sion, située dans le 5è arrondissement de la ville de Douala, ont organisé du 26 au 30 juin 2024, la fête des Mères, sous le thème : « Mère et l’Épanouissement Spirituel ». Cet événement d’une importance capitale, leur a manqué depuis l’apparition de la pandémie à Covid-19.

Il a vraiment fallu cinq jours d’intenses travaux pour développer les différentes activités au programme. Il y avait entre autres activités :

Les animations

Les méditations

Les conférences débats

La marche sportive

L’investissement humain

Culte solennel d’ouverture et de clôture

Pour ce qui concerne les conférences, qui avaient des thèmes aussi alléchants les uns, les autres, et des intervenants aguerris. Il y avait entre autres thèmes: « la reconnaissance du rôle d’une mère dans une famille », donné par ; Madame Adèle Ndombo, « Droit de personne : acte de naissance et reconnaissance d’enfants », donné par : Monsieur Nkouma Eric, et « La délinquance juvénile », donné par : Madame Nguidjoe Irène.

« Toute mère est une femme, mais toute femme n’est pas une mère »

Selon Madame Nguidjoe Irène, Ancienne de l’Église à la paroisse Sion, « l’éducation de l’enfant commence dans le ventre. Tous les actes positifs ou négatifs posés par une femme enceinte, se répercutent sur le nouveau-né. Il faut parler à l’adolescent avec respect. Les foyers séparés sont des portes ouvertes à la délinquance ».

« Mères, soyons nous-mêmes responsables et des modèles. Montrons très tôt le chemin de Dieu à l’enfant. Apprenons lui à compter sur ses propres efforts, à éviter les mauvaises compagnies, à demeurer dans la prière et la méditation. Ainsi donc, tout ira pour le mieux dans nos familles, en particulier et dans notre société, en général », conseils prodigués par Madame Esther Hop, présidente de l’ACF (Association chrétienne des femmes) Epc Sion.

« Une mère doit être une grande conseillère pour son enfant »

Pour Madame Adèle Ndombo, épouse du Co-modérateur de ladite paroisse, « toute mère est une femme, mais toute femme n’est pas une mère. Tout enfant est né d’une famille. Toute mère doit éduquer son enfant, s’occuper de lui dès le bas âge, bien le nourrir, le protéger, l’accompagner à l’école, l’assister dans ses études, lui prodiguer de bons conseils, ne pas avoir peur ou honte de lui parler, lui apprendre à faire la cuisine, ne pas gérer son salaire, plutôt le conseiller à bien gérer son salaire, savoir les compagnies de ton enfant. Bref, une mère doit être une grande conseillère pour son enfant ».

Selon Madame Dorette Njebayi, présidente du Cto (comité technique d’organisation), « nous saisissons l’opportunité que vous nous offrez, afin de remercier les Co-modérateurs (Ngock Arnold et Ndombo Jean Paul) de notre paroisse, les intervenants, et toutes les femmes, pour leur participation massive. Nous n’oublions pas les contributions de tous genres, apportées pour que cet évènement, qui nous permet de toucher du doigt, le vivre-ensemble tant recommandé par notre Seigneur, connaisse un succès éclatant ».

« Sentiment d’une totale satisfaction »

« Au moment où les lampions s’éteignent pour cette célébration, nous rentrons avec un sentiment d’une totale satisfaction, car, tout s’est déroulé comme vu. En plus, notre slogan : « Les Mères d’enfants » : et la réponse : « Au nom de Jésus, nous nous réjouissons ! « , a été bien retenu. Mais aucune œuvre humaine n’étant parfaite, nous comptons améliorer en mettant en place, une équipe dirigeante. Cette équipe aura suffisamment de temps pour mieux organiser les prochaines éditions », conclut-elle.

Après le culte solennel de clôture, lequel a connu la présence de quatre pasteurs, au premier rang desquels, le Rév. Pasteur Tonye, Modérateur du consistoire Sanaga, toutes les mères se sont retrouvées autour d’un grand buffet et ont également reçu chacune, une grande bassine, en guise de souvenir.