Cameroun : consécrations à la charge d’Anciens de l’Église à l’EPC Sion de Douala

« Il leur dit : la moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » ; « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ces deux passages bibliques, tirés respectivement de Luc 10 : 2 et de Matthieu 28 : 19, illustreraient à suffisance, la consécration de Ngué Jean Paul et son épouse Nadine Marguerite, aux charges d’ancien de l’Église, au cours du culte solennel célébré, dimanche 28 mai 2023, au sein du somptueux temple de la paroisse EPC Sion, situé dans le 5è arrondissement de Douala, capitale économique du Cameroun.

« Que votre lumière illumine toute la paroisse Sion »

Des textes bibliques lus en présence de nombreuses sommités de tous bords, à savoir : Actes 2 : 1-8 et Matthieu 5 : 13-16, le prédicateur du jour qui n’était autre que le Révérend Bayihe Pierre Emmanuel, a proposé le thème suivant : « Vous êtes la lumière du monde ». Et d’ajouter, « chacun doit savoir l’ampleur de sa lumière dans l’œuvre de Dieu. Si vous êtes enfants de Dieu et que le monde ne vous connaît pas, c’est que vous ne l’êtes pas. Couple Ngué, que votre lumière illumine toute la paroisse Sion. Celui qui vous a choisis, va vous donner les moyens nécessaires pour remplir votre mission. Rappelez-vous toujours d’une chose, c’est le Seigneur qui vous a appelés. Le Seigneur qui vous a appelés détient toutes les clés, et il vous les donnera, si et seulement si, vous demeurez la lumière du monde. Et pour y parvenir, vous devez découvrir l’amour de Dieu. Vous devez avancer et pour avancer, vous devez lire la parole de Dieu, car tout ce que nous vivons, a une solution dans la bible. Celui qui veut servir le Seigneur, doit marcher dans la puissance du Seigneur. La promesse de Dieu s’accomplit toujours ».

« Le pasteur partage ses charges avec les anciens de l’église. Pour cela, vous devez le soutenir moralement et matériellement, collaborer étroitement avec lui, prêcher par l’exemple, remplir votre mission avec zèle, afin d’aider les chrétiens à grandir », a indiqué le co-modérateur Rév. Ntchaga Zachée Edouard. « Que votre « oui » soit « oui » ! Puisse le Seigneur vous accorder de toutes ses grâces ! », a-t-il conclu.

Une consécration bénéfique pour l’Église presbytérienne

Selon l’ancienne de l’Eglise Nleng Nlend Marie Laure, consacrée le 23 avril 2023 , « le choix des candidats aux charges de diacres et d’anciens de l’église, s’opère toujours dans les différents groupes (ACF, ACH, JAPE, Nyan Ntôn, Isan Ntôn, Baï Lipém, Kanaan, Sép Sion, Messagers du Christ, …) que compte notre paroisse, puis, suit une formation, d’au moins 6 mois. Cette procédure est fort appréciable, parce que l’assentiment de toutes et de tous, donne plus de courage et éclaire le chemin du candidat. Pour ce qui est des heureux élus du jour, tous deux, les purs produits de la JAPE (Jeunesse d’action protestante et évangélique), paroisse EPC Adna à Yaoundé, ils portaient déjà des stigmas d’ancien de l’église. Les connaissances acquises pendant de longues années dans ce grand mouvement des jeunes chrétiens, avant leur intégration dans le collège des Anciens de l’église, seront très bénéfiques pour notre paroisse en particulier, et pour l’Eglise presbytérienne Camerounaise (EPC) en général ». « Puisse le Seigneur les protéger et leur donner la force et la santé, afin qu’ils tiennent à leurs engagements », a-t-elle ajouté.

Parlant d’abord de celui qui était candidat Ancien de l’Eglise, Ngué Jean Paul, il est né le 11 mars 1969 à Douala. Fils de Ngué Sadrac et de Ngo Ngué Rachel. Il est titulaire du DEUG. Il est admis au concours de l’INJS (institut national de la jeunesse et des sports) en 1998. Il est professeur d’EPS actuellement Chef de service des Sports scolaires au Lycée Bilingue de Deïdo à Douala, Chevalier des Palmes académiques en 2018. Baptisé bébé, il est membre communiant de la paroisse Epc Hikôa Sion depuis 2010 au groupe Nsan Ntôn. Il est marié et père de 3 enfants. Son passage biblique préféré : Jérémie 9 : 23-24 ; cantique préféré : 306 Bassa. Il a pour parrain, l’ancien de l’église Mbeke Mbeke Esaïe.

Quant à celle qui était candidate, la nommée Ngo Njock Nadine Marguerite épouse Ngué, est née le 15 août 1973 à Makaï. Fille de Njock Njock Jacques et de Ngo Boum Louise. Elle est titulaire d’une licence en droit privé en 2001. Elle est admise au concours des Inspecteurs de Police en 2000. Elle est actuellement Officier de Police de 2è grade, Chef de poste d’identification L11, médaillée de la Force publique et des Nations Unies.

Injecter du sang neuf dans le collège d’Anciens

Baptisée enfant, elle est membre communiant de la paroisse Epc Hikôa Sion depuis 2010 aux groupes Nyan Ntôn et JAPE. Elle est mariée et mère de plusieurs enfants. Son passage biblique préféré : Psaumes 37: 5 ; cantique préféré : 215 Bassa et 331 SAF (sous les ailes de la foi). Elle a pour marraine, l’ancienne de l’église Ngo Njicki Emilienne Marie Noël épouse Kang Tegha.

Ayant à sa tête, trois illustres guides éclairés que sont : (Rév. Ntchaga Zachée Edouard, Rév. Bogmis Bitomol Josué Eléazar, Rév. Nzati Paul), la paroisse EPC Sion, pour ne pas la nommer, est depuis quelques années, dans la mouvance d’injecter sereinement du sang neuf dans son collège d’anciens de l’Église et de diacres. C’est une très bonne chose ! Mais, il en faut encore, nous a-t-on dit.

Il n’est pas superflu de rappeler qu’un Ancien de l’église a pour mission : la protection contre les faux enseignements, d’encourager l’enseignement et les bonnes œuvres et sert aussi d’exemple de fidélité et de maturité pour sa communauté.