Cameroun : 15è Assemblée générale de la Mutuelle deuil de L’EPC Sion à Douala

La Mutuelle deuil de l’Eglise presbytérienne camerounaise (EPC), paroisse Sion a tenu son assemblée générale, la 15è du genre, le samedi 18 mars dernier à Douala.

Le premier succès de cette importante rencontre annuelle, ouverte par la prédication du Révérend pasteur Edouard Zachée Ntjaga, co-modérateur de la paroisse EPC Sion, reposait d’abord sur la participation massive des mutualistes. Tous avaient répondu présent à l’invitation de leur président sortant, l’ancien de l’Église Job Ngog.

Malgré d’énormes difficultés liées à la non-tenue de réunions en raison des restrictions imposées par la pandémie de Coronavirus, le Comité de gestion a acquis, au cours des exercices 2020, 2021 et 2022, avec l’aide volontaire de ses membres, du matériel de travail nécessaires pour la gestion courante de la Mutuelle, notamment des feuilles de papier, des enveloppes, des stylos à bille. Dans ce contexte, le Comité de gestion a expérimenté l’approche télétravail qu’il convient de renforcer.

Par ailleurs, divers services de secrétariat ont été réalisés, au rang desquels la saisie et la photocopie de différents documents nécessaires à la gestion de la Mutuelle.

Lors de la 14è assemblée générale du 25 janvier 2020, la Mutuelle comptait 288 membres actifs. Entre le 25 janvier 2020 et le 12 mars 2023, les effectifs de la Mutuelle ont connu les variations suivantes :

11 nouvelles adhésions

34 décès

63 exclusions pour cause d’insolvabilité

A la date du 18 mars 2023, la Mutuelle compte 202 membres actifs repartis ainsi qu’il suit, au sein des différentes chapelles de la paroisse :

Hikôa Sion : 179

Chapelle bilingue : 09

Botnem-Kompina : 03

Nkongbôdôl : 0

Membres inscrits en vertu de l’alinéa 2 du règlement intérieur : 11

Lors de cette rencontre, un nouveau bureau a été mis en place, pour une durée de deux ans. Il est composé de :

Président : Ngog Job

Vice-président : Mbeke Esaïe

Secrétaire général : Ndoumi Oscar

1 er vice-secrétaire : Batamag Emmanuel

2è vice-secrétaire : Afane Henriette

Trésorière : Nleng Nlend Maire Laure

1 er Commissaire aux comptes : Mawel Pierre

2è Commissaire aux comptes : Tina Alvine Solange

Conseiller : Bonga Théodore

Il n’est pas superflu de rappeler que la Mutuelle deuil de l’EPC Sion est une organisation créée il y a 17 ans, à but non lucratif et apolitique, composée uniquement de chrétiens de ladite paroisse. Elle a pour mission, de voler au secours, en cas de décès de l’un de ses membres.

Pour l’ancien de l’Église Hiobi Amos, « la Mutuelle deuil est pour nous à l’EPC, paroisse Sion, une assurance vraie et palpable, découlant des saintes écritures. Je suis l’un des membres fondateurs de cette organisation, qui existe depuis 17 ans. D’autres paroisses ont voulu nous imiter, mais ça n’a pas toujours marché, et pour cause, la mentalité douteuse de leurs dirigeants. Tel n’est pas le cas chez nous. Je puis dire que la bonne marche de notre organisation est le fruit de l’intégrité, de l’esprit de sacrifice et du travail bien fait, de la rigueur dans la gestion, des personnes que nous choisissons. Nos dirigeants n’ont ni salaire, ni motivation. Mais, ils sont très appliqués à la tâche. Ce qui les intéresse n’est autre que la satisfaction totale des mutualistes, sans distinction d’âge, ni de sexe, ni de chorale. Cela s’est encore avéré lors de la 15è AG, tenue le 18 mars 2023, où à chaque poste, on entendait seulement « on ne change pas l’équipe qui gagne !»., « alors, reconduit !».

« Je souhaite plein succès à cette nouvelle équipe dirigeante, bien que reconduite presque dans son entièreté ! », a-t-il conclu.