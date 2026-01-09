Burkina Faso : l’acte de bravoure d’un soldat devenu symbole du courage militaire

Dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques répétées contre les populations, l’armée burkinabè a choisi de mettre en lumière un acte individuel devenu exemplaire. À Gomboro, en septembre 2025, un jeune soldat a fait le choix du courage plutôt que du repli, sauvant plusieurs civils au péril de sa vie. Les autorités militaires ont tenu à valoriser cette initiative humaine et le sens du devoir au cœur de la lutte contre l’insécurité.

Un geste héroïque salué par la hiérarchie militaire

Au Burkina Faso, les forces armées ont mis à l’honneur l’un des leurs pour un acte qui dépasse le devoir militaire. Le soldat Yaro Tiéka, alors engagé comme militaire du rang, a été élevé au grade de caporal et décoré pour sa conduite exemplaire lors des attaques meurtrières survenues à Gomboro en septembre 2025. Cette distinction, attribuée à titre exceptionnel, vient reconnaître un engagement personnel hors du commun face à une situation extrême. La cérémonie officielle, organisée début janvier 2026, a rassemblé les plus hautes autorités militaires du pays.

À travers cet hommage, l’État-Major Général des Armées a voulu rappeler que, derrière les opérations de sécurisation, se trouvent des femmes et des hommes capables d’initiatives décisives pour sauver des vies civiles. La localité de Gomboro, située dans une zone fortement exposée aux violences armées, a été la cible d’attaques répétées sur plusieurs jours à la fin du mois de septembre 2025. Ces assauts ont plongé les habitants dans la panique, contraignant les forces de défense à mener des manœuvres de repli tactique afin d’éviter des pertes supplémentaires.

Une décision solitaire pour sauver des civils

C’est dans ce contexte de chaos et d’incertitude que le comportement de Yaro Tiéka s’est distingué. Alors que l’ordre de repli avait été donné et que ses camarades rejoignaient une position sécurisée, il a fait le choix de rester temporairement sur place, conscient du danger mais animé par la volonté de ne pas abandonner les civils livrés à eux-mêmes. Seul, sans appui immédiat, le jeune soldat a mis à profit sa connaissance du terrain et des habitudes locales pour organiser une évacuation improvisée.

Il a d’abord pris en charge le chef du village, figure centrale de la communauté, avant de guider plusieurs habitants, dont des personnes vulnérables, vers une zone hors de portée des assaillants. Ce sauvetage, mené sous la menace permanente d’une attaque, a permis de préserver la vie d’une dizaine de civils. Selon des sources militaires, la réussite de cette opération tient autant à la lucidité du soldat qu’à son sang-froid, qualités essentielles dans des situations où chaque seconde peut être fatale.

Une promotion exceptionnelle et une décoration symbolique

En reconnaissance de cet acte, l’armée burkinabè a décidé d’accorder à Yaro Tiéka une promotion exceptionnelle au grade de caporal. Il a également reçu la Croix du Combattant avec agrafe « bravoure », une distinction réservée aux militaires ayant fait preuve d’un courage remarquable face à l’ennemi.

Cette décoration vise à valoriser l’engagement des soldats sur le terrain et de renforcer le moral des troupes, régulièrement confrontées à des opérations éprouvantes. Cette reconnaissance intervient alors que les forces burkinabè poursuivent leurs opérations dans plusieurs régions du pays. La priorité demeure la sécurisation des populations, la défense de l’intégrité territoriale et la restauration progressive de l’autorité de l’État.