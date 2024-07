Brazzaville accueille la CIAR, le Congo plante les graines d’une décennie verte mondiale

Du 2 au 5 juillet 2024, la capitale de la République du Congo, Brazzaville, accueille la Conférence internationale d’afforestation et de reboisement (CIAR). Une initiative qui lance la Décennie mondiale d’afforestation et de reboisement.

Ce mardi s’ouvre à Brazzaville la Conférence internationale d’afforestation et de reboisement. Pendant quatre jours, des experts défileront pour exposer des stratégies à mettre en œuvre afin d’assurer une croissance de la surface des forêts et lutter ainsi contre le réchauffement climatique. Des chefs d’État sont également attendus à cette grande réunion où ils délivreront leur message, vendredi. Sont annoncés aux côtés de Denis Sassou N’Guesso, son voisin de l’autre Congo, Félix Tshisekedi, le Gabonais Brice Oligui Nguema, le Kényan William Ruto. La conférence lance la Décennie mondiale d’afforestation et de reboisement, une initiative du Président Denis Sassou N’Guesso à l’occasion de la COP 27 tenue en Égypte en novembre 2022.

Des milliers de plants déjà mis en terre à Bambou-Mingali

En prélude à la conférence, des milliers de plants d’acacias ont été mis en terre depuis plusieurs semaines par des experts et des membres de la société civile sur un site dédié à Bambou-Mingali, localité située à environ 60 km au nord de Brazzaville. Par exemple, le 11 mai 2024, le personnel de la Banque postale du Congo (BPC) a, avec la bénédiction du Programme national d’afforestation et reboisement (PRONAR), planté 11 000 pieds d’acacias sur une superficie de 10 hectares dans le cadre d’une opération dénommée « Un agent, une action verte ». Le choix de l’acacia n’est pas le fruit du hasard. En effet, l’espèce a la réputation d’enrichir et de fertiliser le sol. En saluant l’action de la BPC, Pierre Taty, directeur de cabinet de la ministre de l’Économie forestière Rosalie Matondo, avait fait observer qu’elle contribuera à booster la production agricole dans la localité.

Pour Calixte Médard Tabangoli, directeur général de la BPC, cette action se justifie. « En prélude à la CIAR1 prévue du 2 au 5 juillet, à Kintélé, banlieue nord de la capitale, cette initiative intègre la Décennie africaine et mondiale d’afforestation et de reboisement lancée par le Président Denis Sassou N’Guesso. Une initiative lancée lors de la COP 27 en Égypte, première conférence des Nations unies sur le climat à laquelle la BPC a pris part », a-t-il expliqué. Avant de poursuivre : « Le personnel de la banque est particulièrement fier de poser un acte aussi fort et d’exprimer sa maturité sur la compréhension qu’il a des enjeux liés à la préservation de la biodiversité ».

Il y a deux jours, 50 000 autres plants d’acacias ont été mis en terre par le PRONAR toujours sur le site de Bambou-Mingali.