Marine XII : Le Congo inaugure l’ère du gaz naturel liquéfié « zéro torchage »

Le projet Marine XII d’ENI au congo est le premier en Afrique à promettre l’élimination totale du torchage routinier. Entre innovation technologique et défis environnementaux, ce laboratoire industriel unique redéfinit les standards de l’industrie pétro-gazière en Afrique centrale.

En février 2024, le Congo a expédié sa première cargaison de gaz naturel liquéfié vers l’Europe, rejoignant officiellement le cercle des pays exportateurs de GNL. Cette étape historique concrétise l’ambitieux projet Marine XII, développé par l’italien ENI sur le permis offshore éponyme, situé à 20 kilomètres des côtes congolaises.

Le projet vise une capacité totale de 3 millions de tonnes par an d’ici 2025, alimentée par deux navires-usines flottants : le Tango FLNG (0,6 Mt/an) déjà opérationnel et le Nguya FLNG (2,4 Mt/an) prévu pour cette année 2025. Cette production représente environ 4,5 milliards de mètres cubes de gaz liquéfié, ENI détenant 65% du permis, aux côtés de Lukoil (25%) et de la Société Nationale des Pétroles du Congo (10%).

Innovation technologique : l’architecture « zéro torchage »

mais la particularité du projet Marine XII est son approche révolutionnaire du traitement du gaz associé. Contrairement aux installations offshore conventionnelles, le système intègre une approche « zéro torchage » avec des technologies de compression à faible fuite de méthane et un suivi numérique continu.

Le Tango FLNG utilise une configuration innovante appelée « split mooring« , mise en œuvre pour la première fois dans un terminal GNL flottant, amarré aux côtés de l’unité de stockage flottant Excalibur. Les gisements de Litchendjili et Nenè, découverts en 2008 et déjà en production depuis 2014 et 2015, alimentent ces installations via des canalisations sous-marines courtes.

L’engagement d’ENI s’inscrit dans une démarche plus large de réduction des émissions. La compagnie participe activement aux initiatives internationales, notamment le fonds Global Flaring and Methane Reduction (GFMR) de la Banque mondiale, visant à éliminer le torchage routinier et réduire les émissions de méthane à près de zéro d’ici 2030.

Impact énergétique local : du gaz pour la population

Le gaz de Marine XII alimente deux centrales électriques : la Centrale Électrique du Congo (CEC) avec 300 MW de capacité et la Centrale Électrique du Djéno (CED) avec 50 MW. Ces installations fournissent 70% de la capacité de production électrique du pays, couvrant la quasi-totalité de la consommation de Pointe-Noire et injectant les excédents vers Brazzaville.

Cette transition énergétique, initiée notamment par Françoise Joly, Conseillère spéciale du Président Sassou Nguesso, et par Bruno Jean-Richard Itoua, ministre des Hydrocarbures, génère des bénéfices environnementaux mesurables : la substitution du diesel par le gaz naturel permet une réduction significative des émissions de CO₂, contribuant à l’amélioration du taux d’électrification dans la région côtière.

En outre, pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, ENI développe une approche combinant réduction d’émissions et conservation forestière. La compagnie revendique 1,5 million de tonnes de CO₂ déjà compensées via des programmes REDD+ en Afrique.

Innovation majeure : ENI soutient l’initiative HIFOR (High Integrity Forest), lancée officiellement en août 2024 dans le parc national de Nouabalé-Ndoki. Contrairement aux crédits carbone traditionnels, les unités HIFOR ne peuvent pas être utilisées pour compenser des émissions mais financent directement la protection de forêts à haute intégrité écologique.

Cette initiative révolutionnaire traite les écosystèmes forestiers préservés comme une classe d’actifs, générant des certificats indépendamment audités qui quantifient les zones conservées et leurs attributs. Les revenus sont répartis entre le gouvernement national, les coûts de gestion du parc et les communautés locales.

Parallèlement, ENI collabore avec la Wildlife Conservation Society pour établir des zones marines protégées, surveillant mangroves, dauphins et tortues luth sur les routes migratoires.

Perspectives 2025-2030 : un modèle à l’épreuve du terrain

Le succès de Marine XII démontre qu’un développement gazier peut, sous certaines conditions, réduire significativement le torchage tout en soutenant l’accès à l’électricité et finançant la transition forestière. Le ministre congolais des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoua souligne que ces projets servent de catalyseur pour la collaboration internationale et la résilience climatique.

La crédibilité de ce modèle dépendra de quatre facteurs critiques :