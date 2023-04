Le Congo va se doter d’un centre de production de gaz naturel liquéfié avec ENI

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, a procédé à la pose de la première pierre du Projet Congo gaz naturel liquéfié, GNL. Fruit de l’accord signé entre le gouvernement du Congo et la société italienne Eni, en avril 2022.

Un partenariat public-privé, puisqu’il s’agit de l’association dans le bloc marine XII dont Eni est l’opérateur, avec comme partenaire stratégique la société d’État la SNPC et le groupe Loukoil. Le Premier ministre, Anatole Collinet Makossso, et le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, accompagnaient le Président, lors de la céréméonie qui a eu lieu le mardi 25 avril 2023, non loin de Pointe Noire.

L’accord d’avril 2022 fait suite au lancement du Plan Directeur pour le Gaz (PDG) du ministère congolais des Hydrocarbures. L’objectif du plan est de faciliter et d’optimiser l’utilisation des ressources en gaz naturel du pays, y compris le gaz associé, qui est le gaz produit dans les puits de pétrole. Selon le directeur général d’ENI Congo, Mirko Araldi, ce projet bénéficiera des technologies les plus avancées pour que le gaz soit brûlé intentionnellement et valorise l’énergie. Et de souligner que « ce projet permettra également d’atteindre l’objectif de zéro torchage. Il n’y aura plus de torchage de routine dans nos usines, conformément à la stratégie de décarbonation de la République du Congo et d’Eni », a il déclaré.

Le Congo va devenir exportateur de gaz

Prenant la parole, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a rappelé le rôle crucial que va jouer le gaz naturel dans le siècle présent car « il est le moteur par excellence de la transition énergétique ». Même en l’absence de consensus sur sa définition, sur la substance de son contenu, sur la compréhension de ce nouveau concept notamment autour de la nécessité de son caractère juste, durable et équitable ainsi que de l’évolution de la place et de l’utilisation des énergies fossiles, le monde entier s’accorde et admet que le gaz naturel, à travers sa valorisation, en constituera, pour les années à venir et de plus en plus, le principal ciment pour ne pas dire la substantifique sève nourricière, a-t-il poursuivi.

Pour le Congo, le projet revêt un intérêt particulier qui traduit la foi et l’ambition que le Président Denis Sassou N’Guesso a pour le gaz et la transition énergétique. Pour la première fois, grâce à ce projet, le Congo va pouvoir exporter du gaz naturel liquéfié.

3 millions de tonnes de GNL par an

Stimulé par la croissance de la production d’électricité et de la demande industrielle, notamment dans les pays en développement qui ont besoin de plus d’énergie, le marché du GNL devrait augmenter de 50% d’ici à 2030. Cela se traduit par des dizaines de milliers d’emplois générés dans chaque installation de GNL, ainsi que par une augmentation des activités économiques dans les zones d’implantation. Le fait d’être considéré comme une énergie de transition n’est qu’un des avantages du GNL dont le Congo pourrait bien en tirer davantage de bénéfices.

La première exploitation est prévue au dernier trimestre 2023. La société espère fournir 3 millions de tonnes de GNL par an. Le démarrage du projet est prévu pour l’année prochaine. ENI est une société italienne présente en Afrique depuis de nombreuses années.