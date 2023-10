Offensives diplomatiques : Brice Oligui Nguema reçu par Denis Sassou N’Guesso

Le chef de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, s’est rendu, ce dimanche, à Oyo, au Congo-Brazzaville, où il a été reçu par son homologue Denis Sassou N’Guesso.

Brice Oligui Nguema, le président de la Transition gabonaise veut redorer le blason de son pays. Après son premier voyage qui l’a conduit en Guinée Équatoriale, c’est chez un autre doyen des chefs d’État de l’Afrique Centrale qu’il s’est rendu, dimanche. L’avion présidentiel du dirigeant gabonais se posait sur la piste de l’aéroport d’Ollombo, près d’Oyo, au centre du Congo-Brazzaville, en fin de matinée. Accueilli par le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, l’homme fort du Gabon eut droit à un tête-à-tête d’environ deux heures avec son homologue congolais.

Redorer le blason du Gabon

Le but de ce voyage d’un jour à Oyo, en terre congolaise, est clair : « Le sens de ma visite ici répond également à ce que j’ai fait en Guinée Équatoriale. Nous sommes des peuples bantous. Et je suis venu ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche, son excellence, le Président Denis Sassou N’Guesso, qui est pour nous un atout important dans la sous-région, qui peut transmettre aux autorités de ce monde ce que nous avons fait ». Et de poursuivre : « Également, c’est pour apaiser pourquoi pas les sanctions (de la CEEAC) ».

Ce voyage au Congo de Brice Oligui Nguema semble très apprécié du côté congolais. En témoignent ces propos du ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso : « Je pense que les Gabonais devraient le soutenir et au-delà des Gabonais, les Congolais que nous sommes. Nos frères de l’Afrique centrale aussi ».

Au Congo, Brice Oligui Nguema a fait d’une pierre deux coups. Puis qu’il a également profité de sa visite pour aller se recueillir sur la tombe de l’ancienne Première dame du Gabon, Édith Bongo, fille de Denis Sassou N’Guesso. Ce recueillement a été fait en compagnie des deux enfants de la défunte, Yacine et Omar Denis Junior Bongo Ondimba.