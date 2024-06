Tchad : bientôt une rue baptisée au nom de Félix Tshisekedi

Au Tchad de Mahamat Idriss Déby, le Président congolais, Félix Tshisekedi, a le vent en poupe. Le maître de N’Djamena veut rendre hommage à son homologue pour son rôle de facilitateur dans la crise politique tchadienne.

Il y a quelques mois, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) avait désigné le Président Félix Tshisekedi comme facilitateur dans la crise politique au Tchad. Un rôle que le Président de la RDC avait pris au sérieux. Dans ce sens, il avait reçu une délégation du gouvernement tchadien ainsi que l’opposant alors en exil, le chef du parti Les Transformateurs, Succès Masra, le 31 octobre 2023. Ces échanges ont débouché sur la signature d’un accord ayant permis, trois jours plus tard, le retour d’exil de Succès Masra qui, contre toute attente, a même accepté de collaborer avec le Président de la transition, en devenant Premier ministre du Tchad. A N’Djamena, cette facilitation conduite et réussie par Félix Tshisekedi n’est pas reléguée aux oubliettes. Bien au contraire ! Pour Mahamat Idriss Déby, l’intervention de Félix Tshisekedi vaut son pesant d’or et mérite un hommage au dirigeant congolais.

Tshisekedi porté au pinacle

Cet hommage consistera en une décoration et au baptême d’une rue du Tchad au nom de Félix Tshisekedi, à l’occasion d’une prochaine visite du Président congolais dans ce pays. L’information a été communiquée à la presse par le nouveau ministre congolais de l’Intégration régionale, Didier Mazinga, de retour d’une mission au Tchad, ce lundi. « Il était question d’obtenir aussi le calendrier pour préparer son arrivée à N’Djamena au Tchad, et recevoir une équipe qui arrive à Kinshasa ce samedi, conduite par le président de l’Agence nationale de gestion des élections du Tchad (ANGE) », a déclaré le ministre. Avant d’ajouter : « Le Président Tshisekedi a été considéré comme un roi, une icône, et c’est dans ce cadre qu’il sera décoré et qu’une rue (sera) baptisée à son nom ».

L’intervention de Félix Tshisekedi a permis au Tchad d’organiser des élections dont Mahamat Idriss Déby est sorti vainqueur. Des élections qui ont ainsi sonné la fin de la période de transition ouverte depuis la mort soudaine du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombé au front en avril 2021. Quelques jours seulement après sa réélection pour un 6e mandat.