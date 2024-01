Tchad : Succès Masra, l’opposant historique devenu Premier ministre

L’opposant tchadien Succès Masra, leader du parti « Les Transformateurs », a été nommé Premier ministre du Tchad, ce 1er janvier 2024. Cette nomination intervient après la démission de l’ancien Premier ministre Saleh Kebzabo, intervenue quelques jours plus tôt.

Opposant historique au régime Déby

Masra est un ancien économiste ayant occupé des postes de responsabilité à la Banque africaine de développement. Il est un opposant historique au régime Déby, père et fils. Il a été arrêté à plusieurs reprises et a passé plusieurs mois en prison. En octobre 2022, Succès Masra a été l’un des principaux leaders des manifestations contre la prorogation de la transition de 18 mois.

Les manifestations ont été violentes et ont fait plusieurs dizaines de morts. Masra a ensuite été contraint à l’exil, d’abord au Cameroun, puis aux États-Unis. Il est rentré au Tchad en octobre 2023, après une médiation du Président congolais Félix Tshisekedi. Lors de la campagne référendaire sur la nouvelle Constitution, Masra a appelé à voter « Oui ». Cette position a été interprétée comme un revirement complet de la part d’un opposant historique.

Former un gouvernement inclusif

La nomination de Masra est un événement important dans la vie politique du Tchad. Puisque c’est la première fois qu’un opposant historique devient Premier ministre du pays. Masra aura la charge de former un gouvernement inclusif, qui représentera toutes les forces vives du pays. Il devra également s’atteler à la résolution des nombreux défis auxquels le Tchad est confronté, notamment la pauvreté, la corruption et la violence.

Le nouveau Premier ministre devra contribuer à la mise en place des institutions de la nouvelle République, notamment l’Assemblée nationale et le Sénat. Il devra également veiller à ce que le processus de transition se déroule de manière pacifique et inclusive. Autre mission de Masra, il devra mettre en œuvre des politiques pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des Tchadiens.

Masra attendu pour lutter contre la corruption

En tant que nouveau Premier ministre, il est attendu pour lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. En plus de renforcer la sécurité du pays et promouvoir la paix et la réconciliation. La nomination de Succès Masra constitue une opportunité pour le Tchad de se tourner vers l’avenir. Le nouveau Premier ministre aura la lourde tâche de relever les défis auxquels le pays est confronté, mais il dispose de l’expérience et de la détermination nécessaires pour réussir sa mission.

Cette nomination intervient dans un contexte de transition politique, après la mort du Président Idriss Déby Itno en avril 2021. Le fils du défunt Président, Mahamat Idriss Déby Itno, dirige le pays, depuis lors, à la tête d’un Conseil militaire de transition (CMT). La nomination de Masra peut être perçue comme un signe de la volonté du CMT de faire avancer le processus de transition et de favoriser la réconciliation nationale.