Tchad : élection sans surprise de Mahamat Idriss Déby, des tirs entendus à N’Djamena

Au Tchad, l’Agence nationale de gestion des élections (ANGE) a publié, ce jeudi soir, les résultats de la Présidentielle de lundi. Sans surprise, le président de la Transition a été déclaré vainqueur, au premier tour.

61.03% ! C’est le score obtenu par le Président candidat du Tchad, Mahamat Idriss Déby, selon les résultats provisoires de la Présidentielle publiés, ce jeudi soir, par l’ANGE, soit plusieurs jours avant la date annoncée de proclamation des résultats. Mahamat Idriss Déby vient loin devant son Premier ministre, Succès Masra, qui totalise 18.53% des suffrages exprimés. Vient en troisième position l’ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacké crédité de 16.91% des voix. Tout ceci, pour un taux de participation de 75.89%, selon les données de l’ANGE.

Succès Masra revendique la victoire

Bien avant la proclamation des résultats, ce soir, le Premier ministre candidat, Succès Masra, avait déjà fait une déclaration pour revendiquer la victoire au premier tour. « Nous avons gagné le 6 mai. Nous ne voulons pas que notre peuple survive, mais vive. Ce que nous redoutions est en train de se produire : un petit groupe d’individus a décidé d’inverser l’ordre des chiffres et croit pouvoir faire croire que l’élection a été remportée par le même système », a-t-il laissé entendre. Et d’ajouter, à l’attention de ses militants en particulier et des Tchadiens en général : « Ne vous laissez pas voler votre destin ». S’ensuit un appel populaire à manifester : « À tous les Tchadiens, mobilisez-vous pacifiquement. Dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, mobilisez-vous, mais pacifiquement ».

Albert Pahimi Padacké félicite le vainqueur

L’autre candidat principal, l’ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacké, a adopté une attitude à l’antipode de celle de Succès Masra. Peu après la proclamation des résultats provisoires, il s’est empressé d’appeler le vainqueur pour le féliciter. C’est lui-même qui a confirmé cette information à travers une déclaration : « Après la proclamation des résultats provisoires de la Présidentielle du 6 mai 2024, par l’Agence de gestion des élections (ANGE), j’ai appelé l’heureux élu, le Président Mahamat Idriss Deby Itno, pour le féliciter de sa victoire. Je lui ai souhaité plein succès dans l’exercice de son mandat et dans un élan d’inclusion de toutes les énergies du pays ». L’ancien Premier ministre a également profité de l’opportunité pour remercier ses électeurs et appeler les Tchadiens au calme et à l’unité autour de la République.

Des tirs entendus à N’Djamena

Après la proclamation des résultats, des tirs d’armes automatiques ont été entendus pendant longtemps dans la capitale tchadienne bien quadrillée par des militaires, ce jeudi soir. Des informations recueillies, il s’agit surtout de tirs de joie des partisans de Mahamat Idriss Déby. Des tirs sont également entendus dans les quartiers du sud de N’Djamena où sont majoritaires les militants acquis à la cause de Succès Masra. Le ministre de la Sécurité publique et le chef d’état-major général des armées ont alors pris des mesures pour interdire les tirs d’armes à feu.