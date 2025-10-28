Bénin, Saka Saley vs Sodjinou devant la Cour constitutionnelle : ce duel fratricide est-il encore nécessaire ?

Au Bénin, alors que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la candidature du duo des Démocrates à la Présidentielle de 2026, l’affaire du parrainage du député Michel Sodjinou, source du problème du parti présidé par Boni Yayi, continue son parcours devant le juge constitutionnel.

Ce jeudi, la Cour constitutionnelle béninoise devra se prononcer sur un nouveau recours introduit par le juriste Nourou-Dine Saka Saley toujours contre le député Michel Sodjinou.

Un conflit interne qui s’enlise

À quoi bon ? Pourrait-on se demander, puisque dans tous les cas, la candidature des Démocrates à la Présidentielle de 2026 est définitivement invalidée. À quoi bon poursuivre l’examen du dernier recours dans l’affaire Sodjinou à la Cour constitutionnelle ? L’auteur de cet énième recours n’est personne d’autre que le juriste Nourou-Dine Saka Saley, lui-même membre du parti Les Démocrates. Il y a quelques jours, il avait introduit un premier recours pour demander à la Cour constitutionnelle de suspendre le processus électoral tant que le député Michel Sodjinou ne viendrait pas clarifier sa position sur le parrainage. Mais, il n’avait pas obtenu gain de cause. Dans ce nouveau recours, le juriste accuse devant la Cour son camarade d’« abus de minorité ».

Selon le requérant, Michel Sodjinou aurait abusé de sa position pour bloquer la candidature présidentielle du parti. « Il a utilisé son seul parrainage pour empêcher les 27 autres d’être utiles, c’est-à-dire de permettre la validation de la candidature du parti », a-t-il dénoncé dans son argumentaire. Pour lui, ce comportement constitue un abus de minorité, un concept qu’il rattache à la notion d’entrave collective dans le fonctionnement démocratique d’un parti politique. Il demande donc à la Cour constitutionnelle d’examiner les faits et d’établir les responsabilités.

Le député, initialement signataire d’une fiche de parrainage remise au président du parti, Boni Yayi, s’était rétracté, avant de saisir le tribunal de Cotonou. Cette juridiction avait rendu une ordonnance en sa faveur, autorisant la CENA à lui délivrer une nouvelle fiche de parrainage. Résultat : Les Démocrates, qui ne disposaient que du strict minimum requis (28 parrainages) se retrouvent désormais écartés de la course à la Présidentielle.

Audience reportée pour absence du député Sodjinou

L’audience, initialement prévue pour le lundi 27 octobre 2025, a été reportée au jeudi 30 octobre. En cause : l’absence du député Michel Sodjinou à l’ouverture de la séance.

Estimant que sa présence était indispensable, Saka Saley a sollicité l’intervention de la Cour pour faire respecter le principe du contradictoire. « Puisque M. Sodjinou ne s’est pas présenté, j’ai demandé à la Cour d’user de son autorité, y compris par la force publique, pour le contraindre à comparaître », a-t-il confié à la presse.

Pour lui, un second refus de comparution du député remettrait en cause l’autorité même de la Cour constitutionnelle. « L’absence répétée de M. Sodjinou laisserait penser que la Cour n’a pas l’autorité nécessaire pour imposer sa convocation », a-t-il ajouté.

Seulement, lundi soir, les lignes ont sensiblement bougé, puis la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la validité ou non du dossier de candidature du duo des Démocrates à la Présidentielle de 2026. Et là-dessus, elle a donné raison à la CENA qui, quelques jours plus tôt, avait rejeté le dossier, faute de nombre suffisant de parrainage. Dans la foulée, Renaud Agbodjo, le candidat recalé, a pris acte de la décision et a appelé les militants du parti au calme. Dans ces conditions, on est en droit de se demander à quoi servirait encore l’audience du jeudi 30 octobre sur cette même question du parrainage.