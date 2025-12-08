Bénin : les premiers mots du Président Patrice Talon après le coup d’État manqué

« La situation est totalement sous contrôle », a déclaré le Président béninois Patrice Talon dimanche soir à la télévision nationale, après une tentative de coup d’État. La mutinerie est intervenue dans la matinée. Le chef de l’Etat a invité ses compatriotes « à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même », assurant que « la sécurité et l’ordre public seront maintenus partout sur le territoire national ». Non sans avertir que « cette forfaiture ne restera pas impunie ».

Nous vous livrons l’intégralité de son discours.

Béninoises, Béninois,

Mes chers compatriotes

Je m’adresse à vous ce soir parce que notre pays, a vécu aujourd’hui des événements d’une gravité extrême.

En effet, un groupuscule de soldats, sous prétextes de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l’effet de s’attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation, en remettant ainsi en cause l’ordre démocratique.

Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemains, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d’arrêt au processus de développement amorcé par notre pays, grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils.

En pareille circonstance, le devoir républicain m’impose, en ma qualité de Président de la République, chef suprême des Armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l’œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire.

J’ai donc, en coordination avec le commandement des Forces de Défense et de Sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous, sur toute l’étendue du territoire national.

Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre Armée et de ses responsables, qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu’à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d’éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie.

C’est le lieu pour moi de féliciter nos Forces de Défense et de Sécurité dans leur ensemble, pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par des mutins en fuite. Je leur donne l’assurance que nous ferons tout pour les retrouver sains et saufs.

Mes chers compatriotes,

Je voudrais, par la même occasion, vous remercier particulièrement, vous de l’intérieur comme de l’extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d’encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l’énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin qui, nous pouvons le dire, a bien une âme.

Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l’ordre public seront maintenus partout sur le territoire national, pour garantir la liberté d’aller et de venir à toutes et à tous.

Vive la République

Vive le Bénin

Je vous remercie.