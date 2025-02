Bénin : dernier avertissement avant la coupure des numéros non mis à jour

Les abonnés de téléphonie mobile au Bénin ont jusqu’au 30 mars 2025 pour mettre à jour leurs informations d’identification. Passé ce délai, une première vague de restrictions sera appliquée, suivie d’une désactivation définitive des numéros non conformes dès le 30 avril 2025.

Cette décision, prise par l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP Bénin), vise à garantir une meilleure traçabilité des utilisateurs et à lutter contre les usages frauduleux des réseaux mobiles.

Un processus en plusieurs étapes

La mise à jour des données d’identification des abonnés est une obligation imposée aux opérateurs et à leurs clients. La première échéance est fixée au 30 mars 2025 à minuit. Dès le lendemain, les numéros non conformes seront placés en « mise en réception« . Ils ne pourront plus émettre d’appels ni envoyer de messages, mais pourront toujours en recevoir. Cette période transitoire permettra aux abonnés béninois retardataires de régulariser leur situation.

Cependant, à compter du 30 avril 2025 à 00h, la sanction sera radicale : les numéros non mis à jour seront désactivés sans possibilité de recours immédiat. Il s’agit d’une mesure ferme destinée à contraindre les abonnés à respecter la réglementation en vigueur.

Une responsabilité partagée entre abonnés et opérateurs

Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour informer leurs clients et faciliter la mise à jour de leurs données. Ils doivent également garantir la réactivation rapide des lignes des abonnés qui régularisent leur situation pendant la période de restriction.

Toutefois, selon l’article 6 de la décision de l’ARCEP, les opérateurs ne seront pas tenus responsables des conséquences financières liées à la suspension ou à la désactivation des lignes, qu’il s’agisse de remboursements de crédits de communication ou de dommages et intérêts.

Un appel à la vigilance des usagers

Face à ces mesures strictes, les abonnés sont invités à vérifier leurs informations et à procéder aux mises à jour nécessaires avant les échéances fixées. La conformité aux règles d’identification est capitale pour assurer un environnement de communication fiable et sécurisé. La coupure d’un numéro non mis à jour pourrait entraîner des perturbations majeures dans la vie quotidienne des abonnés. Ceci concerne notamment les transactions bancaires, l’accès aux services administratifs ou encore la communication avec les proches et les employeurs.