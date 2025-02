Restitution des bronzes béninois : les Pays-Bas rendent 113 statuettes au Nigeria

Les Pays-Bas ont annoncé la restitution prochaine de 113 statuettes de bronze au Nigeria. Ces œuvres d’art ont été volées en 1897 par les troupes britanniques lors d’un pillage des palais du peuple Edo, dans l’ancien royaume du Bénin, situé sur le territoire actuel du Nigeria. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un accord signé entre les autorités néerlandaises et le directeur de la commission nationale nigériane des musées et monuments. Selon cet accord, les premières statuettes devraient arriver à Lagos avant la fin de l’année.

Un geste symbolique pour le peuple Edo

Le 21 février 1897, les troupes coloniales britanniques attaquaient les palais royaux du peuple Edo au Nigeria. Ils ont pillé et se sont emparé de précieuses sculptures en bronze, qui avaient été fondées entre les XVIe et XVIIIe siècles. Ces objets, représentant principalement des figures de cour et des événements historiques, avaient une immense valeur symbolique et culturelle pour le peuple Edo. Après le pillage, les bronzes furent envoyés en Angleterre, où une partie a été acquise par des collectionneurs privés et des institutions muséales.

Comment ces statuettes ont-elles ensuite fini aux Pays-Bas ? Selon le consul néerlandais à Lagos, interrogé par la télévision nigériane, ces œuvres ont été achetées aux enchères. « Lorsque les objets pillés arrivaient au Royaume-Uni, une partie était conservée dans des musées, tandis que d’autres étaient revendues. Le musée de Leyden, alors un musée ethnographique, a acheté une série de ces bronzes, et c’est ainsi que ces pièces ont atterri aux Pays-Bas », a-t-il expliqué. Ces objets d’art ont donc traversé plusieurs pays avant de revenir à leur terre d’origine.

Un mouvement global pour la restitution

La restitution des 113 bronzes s’inscrit dans le cadre d’une démarche plus large initiée par les Pays-Bas. Depuis 2020, les autorités néerlandaises mènent un travail minutieux d’identification des objets d’art pillés ou acquis de manière douteuse, présents dans leurs musées. Le gouvernement néerlandais a en effet annoncé une politique de restitution plus proactive, visant à retourner les objets culturels à leurs pays d’origine, en particulier ceux ayant été pris durant la période coloniale. En plus de la restitution matérielle, La Haye propose également d’aider les autorités nigérianes à renforcer leurs capacités de conservation du patrimoine culturel.

Ce geste fait écho à d’autres restitutions récentes d’objets culturels à des pays africains. Un cas emblématique est celui des bronzes du Bénin, restitués par le Royaume-Uni et l’Allemagne. En 2022, le musée de l’Île de Victoria à Berlin a renvoyé une série de bronzes à la République du Bénin, marquant ainsi un tournant dans la relation entre l’Afrique et l’Occident concernant le patrimoine culturel. De même, la France a restitué une partie de ses collections pillées à des pays africains, notamment le Bénin et le Sénégal, ce qui renforce l’idée d’une politique de réconciliation et de restitution.