Sénégal : un pas vers la restitution définitive du sabre d’El Hadji Omar Tall par la France

Un acte a été posé à la présidence de la République du Sénégal, dans le cadre de la restitution des biens culturels, annoncée il y a un peu moins de deux ans, par le Président français Emmanuel Macron. En effet, la France, à travers son Premier ministre Edouard Phillipe, a remis au Sénégal, le sabre d’El Hadji Omar Foutiyou Tall, sur la base de la signature d’une convention de dépôt.

En 2017, Emmanuel Macron s’était engagé à rendre les œuvres spoliées par la France à ses anciennes colonies. C’est dans ce cadre que la signature de convention de dépôt du sabre d’El Hadji Omar Foutiyou Tall a été signée, ce samedi 16 novembre 2019, par les ministre français des Armées et le ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, sous les yeux du chef de l’Etat, Macky Sall, et du Premier ministre de France, Edouard Phillipe. En effet, selon RFI, « il s’agit pour l’instant d’un prêt de cinq ans consenti au Sénégal » et « pour rendre définitivement le sabre, le dernier mot revient aux députés français qui devront voter une loi ».