Batoum Paterne Nicodème consacré pasteur de l’Église presbytérienne camerounaise

La paroisse Epc Sic-Péniel, située dans le 5è arrondissement de la ville de Douala, a abrité du 14 au 16 mars 2025, la première rencontre ajournée (adjourned meeting) du Consistoire La Maritime. Au cours de cette importante rencontre, qui a connu les sommités de tous bords, le licenciate Batoum Paterne Nicodème, a été consacré au Saint ministère pastoral.

Dans son homélie tirée de Proverbes 29 : 18, le célébrant du jour qui n’était autre que le Révérend pasteur Bell Prosper Jacob, « le ministère pastoral est un sacerdoce. Dieu parle à travers sa parole contenue dans la bible. Chaque chrétien, chaque leader doit avoir les oreilles spirituelles. A l’occasion de cette consécration, nous invitons le corps pastoral d’avoir une vision pour le développement de notre consistoire en particulier et de l’Epc (église presbytérienne camerounaise), en général. Cette vision-là qui est conforme à la volonté de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit épanoui. Ainsi donc, le Seigneur va bénir son ministère et les âmes seront sauvées» .

« Le peuple de Dieu a besoin des hommes de vision. Un pasteur sans vision peut perdre les brebis. Sans vision, le peuple de Dieu est comme une voiture sans freins. Nous sommes très heureux de recevoir parmi nous ce jeune collègue », a-t-il conclu.

Qui est le Licentiate Batoum Paterne Nicodème ?

Né en 1987 dans l’arrondissement de Minsondo, département du Nyong-Ekellé, région du Centre, le Licentiate Batoum Paterne Nicodème, fils du feu pasteur Ndaptjé David Paul, est titulaire d’un baccalauréat A4, d’un Deug (diplôme d’enseignement universitaire général), d’une licence en théologie. Membre de la Jape (jeunesse d’action protestante évangélique), membre de la fédération des chorales classiques du Cameroun,… Son verset préféré est extrait du livre d’Esaïe 6 :8 « J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi ». Il est marié et père de 4 enfants.

« Je suis très contente de voir mon cousin mobiliser des foules, au moment où il intègre le Saint ministère pastoral. Un métier qu’avait exercé son feu papa. Tel que je le connais, doux, calme, très réservé, accueillant, serviable, toujours souriant, tellement attaché à la méditation et à la prière, etc, il aura de beaux jours devant lui, s’il ne se détourne pas de l’éducation reçue de ses parents », déclare Félicité B. « Je lui souhaite bien de chose ! », ajoute-t-elle.