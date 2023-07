Cameroun : pourquoi les pasteurs ont-ils boycotté les obsèques du Révérend Paul Calvin Nonyou ? 

Décédé il y a plus d’un mois, à Douala, seuls 5 pasteurs assistent aux obsèques (du 6 au 8 juillet 2023), du Révérend Paul Calvin Nonyou (58 ans). Ce dernier était pasteur de l’Eglise presbytérienne camerounaise, Synode Bassa, consistoire Sanaga, paroisse Adna, située dans le 3è arrondissement de la ville de Douala.

Dans les traditions Bassa, il est dit que lorsqu’il y a un corps, par simple respect du défunt, même s’il était ton ennemi, on arrête d’abord les hostilités. On peut les reprendre après l’inhumation ou même les abandonner/tourner la page ? Les agriculteurs le savent bien, ce jour, ils ne partent pas au champ. Qu’est-ce qui explique, que dans un consistoire qui compte plus d’une trentaine de bergers, que cinq seulement assistent à la levée, à la veillée et à l’enterrement d’un membre de cette auguste corporation, qu’est le collège des pasteurs ?

« Nous, les enfants des pasteurs, sommes insultés. Nous pleurons. Nous souffrons beaucoup pour le comportement de nos pères, qui sont, depuis belle lurette, dans les bagarres, qui pour nous, n’ont pas de sens. Comment un pasteur meurt, ses collègues n’assistent pas aux obsèques », déclare le président de l’association des enfants des pasteurs.

« Le consistoire Adna traverse une période difficile »

Dans son homélie, tirée du livre de Daniel 6 : 1-22, le prédicateur du jour qui n’était autre que le Révérend Pierre Alain Biyong, indique « nous sommes ici cinq pasteurs sur plus d’une trentaine. Cela veut dire que nous sommes devant un événement qui a de gros yeux. Le consistoire Adna traverse une période difficile. Refuser de le dire, c’est pratiquer le ″Nicodéisme » (attitude de quelqu’un qui ne t’aime pas, mais ne te le fait pas savoir). Une démocratie cesse d’être une démocratie lorsqu’elle se met au service d’une mauvaise cause. Les mauvais conseils ont tué nos paroisses, consistoires, et même toute notre Eglise. Nous, les pasteurs, nous sommes-là, pour la cause de l’évangile. Daniel n’a pas eu peur. Il a continué à prier. Il a vaincu, rien que par la prière. Demeurons tous dans la prière ».

« Dans cette situation, il n’y a que la parole de Dieu qui doit nous édifier, qui doit nous éclairer. Nous nous sommes écartés de cette parole. Tout est politique ! Que chaque chrétien demeure dans la prière ! »

« Qu’a-t-il fait pour être traité de la sorte ? »

« Depuis que je suis à l’EPC (Eglise presbytérienne camerounaise, j’ai souvent assisté aux bagarres opposant deux camps de fidèles ou de pasteurs, à la perturbation des cultes, lesquels ont toujours conduit à l’interpellation des pasteurs et à la pose des scellés des temples. Mais ce que j’ai vu, jeudi 6 juillet 2023, à la paroisse Adna de Douala, m’a fait tomber de travers et pourra même me pousser à changer de consistoire. Déjà ce jour, à la levée de corps à la morgue de l’hôpital Laquintinie de Douala, on n’a vu que cinq pasteurs, alors qu’on s’attendait à plus d’une trentaine. C’était un signe annonciateur de ce qui allait s’en suivre. Le soir à la veillée au temple de l’EPC paroisse Adna, le culte, qui était censé commencer à 20 heures, a plutôt démarré à 23 h. C’est toujours les cinq pasteurs qui ont officié à la veillée et Samedi le 8 juillet 2023 à Ndjock Lumbe, le village où l’inhumation a eu lieu. Ce berger qui nous a quittés, a travaillé dans beaucoup de paroisses. Il a également occupé de grands postes dans notre consistoire. Qu’a-t-il fait pour être traité de la sorte ? », s’interroge une chrétienne.

« Pourquoi tant de troubles dans le consistoire Sanaga, alors que dans les autres, quand il y a mésentente, la hache de guerre finit toujours par être enterrée. Nous savons que la langue et les dents sont appelées à cohabiter, mais il arrive des fois que les dents mordent la langue, puis après le calme revient. Cette assertion devrait servir de leçon aux êtres humains, qu’ils soient chrétiens ou pas », a-t-elle ajouté.

Lire : Cameroun : Démission du Président de l’Église Évangélique