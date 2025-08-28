Azzedine Ounahi : l’international marocain vers un nouveau départ en Liga

Après un été mouvementé marqué par plusieurs refus d’offres, le milieu de terrain de l’OM va enfin rebondir en Espagne. Girona FC et Marseille ont trouvé un accord pour un transfert à 6 millions d’euros, permettant au Lion de l’Atlas de retrouver un championnat compétitif avant la CAN 2025 au Maroc.

Après un feuilleton qui aura duré tout l’été, Azzedine Ounahi va enfin quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre Girona FC en Liga espagnole. L’accord entre les deux clubs a été trouvé pour un montant d’environ 6 millions d’euros, avec un pourcentage sur une future revente.

La présentation officielle du joueur devrait avoir lieu ce jeudi, marquant ainsi la fin d’un chapitre marseillais compliqué pour l’international marocain de 25 ans.

Un été de tensions et de refus

En effet, le mercato estival 2025 aura été particulièrement mouvementé pour Ounahi. Indésirable du côté de l’OM, l’international marocain était toujours à la recherche d’un club cet été. Plusieurs opportunités se sont présentées, mais le joueur a fait preuve d’une sélectivité qui lui a parfois été reprochée.

Brighton avait même convaincu le joueur, mais le club anglais n’est jamais passé à l’action. Plus surprenant, le Spartak Moscou avait rapidement trouvé un accord avec l’OM et s’était aligné sur les 12 millions demandés par le club Phocéen, mais l’international marocain ne voulait pas rejoindre la Russie.

La priorité : jouer en Liga avant la CAN 2025

Le milieu de terrain ne voulait qu’un championnat compétitif pour retrouver son niveau. Cette exigence s’explique par ses ambitions avec la sélection nationale : à quelques mois de la prochaine CAN qui se déroulera au maroc et à moins d’un an de la Coupe du monde 2026, l’international marocain veut se donner toutes ses chances de conserver sa place au sein de l’effectif de Walid Regragui.

La saison dernière, Ounahi avait passé la saison au Panathinaïkos, où il a remis sa carrière sur les rails, disputant 37 matchs et étant élu joueur de la saison par les supporters. Il a sorti un exercice satisfaisant (37 matchs, 5 buts, 7 passes décisives), mais cela n’a pas suffi à convaincre Roberto De Zerbi de l’intégrer dans ses plans à Marseille. Cependant, Panathinaïkos n’était pas en mesure de débourser l’option d’achat de 11,5 millions d’euros incluse dans le prêt.

Girona, un choix stratégique après l’échec marseillais

Le milieu de terrain marocain, arrivé à l’Olympique de Marseille dans la foulée d’une Coupe du monde 2022 sensationnelle, n’a jamais réussi à montrer l’étendue de son talent sur la Canebière. Arrivé en 2023 en provenance d’Angers, le milieu de terrain ne s’est jamais imposé à l’OM.

Après une première offre de 3 ME pour 50% des droits économiques du joueur refusée, Girona est revenu à la charge avec une offre de 6 ME pour s’octroyer 80 % des droits du joueur. Le club espagnol récupère donc Ounahi contre un chèque de 6 millions d’euros et va désormais détenir 80 % des droits sportifs du joueur.

Girona, surprenant troisième de la dernière Liga et club satellite du FC Barcelone, représente un choix judicieux pour Ounahi qui souhaite évoluer dans un championnat compétitif tout en restant visible pour la sélection marocaine.

Cette transaction a également ses perdants. Ce transfert va faire un malheureux, le SCO d’Angers. Alors que le club français avait inséré 30 % sur la plus-value d’un futur transfert lorsque le Marocain est passé d’Angers à Marseille, il s’avère qu’ils ne recevront pas un centime compte tenu du montant de l’accord entre l’OM et Girona.

Un nouveau départ pour briller

À 25 ans, Azzedine Ounahi a l’âge et le talent pour relancer sa carrière en Liga. Son profil technique au milieu de terrain correspondent aux attentes de l’entraîneur Michel, qui voit en lui un complément idéal pour apporter créativité et équilibre dans son équipe.

Ainsi, ce transfert vers Girona représente une opportunité en or pour l’international marocain de retrouver la confiance et le temps de jeu nécessaires pour briller à nouveau en vue des échéances importantes qui l’attendent avec la sélection nationale. La CAN 2025 au Maroc et la Coupe du monde 2026 constituent des objectifs majeurs pour celui qui avait ébloui le monde entier lors du Mondial qatari.