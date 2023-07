Pas de nouvel audit du fichier électoral en RDC : que fera désormais Martin Fayulu ?

Martin Fayulu participera-t-il ou non aux élections de décembre 2023 ? C’est la grosse interrogation que suscite le communiqué publié, ce lundi, par la CENI dont la plénière a rejeté la demande d’un nouvel audit du fichier électoral. Or, le président de l’ECiDé en avait fait la condition ultime pour sa participation aux différents scrutins.

L’exigence de l’opposition, surtout de Martin Fayulu, qui demande que le fichier électoral apprêté par la CENI soit à nouveau audité par des experts externes, a eu une réponse négative à l’issue de la plénière de l’institution en charge de l’organisation des élections. Lors de la rencontre entre les quatre leaders de l’opposition et le président de la CENI, Denis Kadima, le 30 juin 2023, de point fut l’une des réclamations majeures de Martin Fayulu, président de l’ECiDé.

À cette occasion, Denis Kadima avait promis au quatuor de poser le problème à la plénière de la CENI. Ce qui fut fait le vendredi dernier, 7 juillet 2023. Et la position de l’institution a été exprimée dans un communiqué rendu public, ce lundi. « La plénière trouve ainsi illogique d’entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Enfin, diligenter une nouvelle mission d’audit externe du fichier électoral risquerait d’éloigner la CENI de ses priorités courantes et prochaines qui se focalisent sur les étapes devant conduire à l’organisation effective, et dans le délai, des scrutins du 20 décembre 2023 », peut-on lire dans le communiqué.

Martin Fayulu : cheval non partant ?

L’opposant Martin Fayulu avait fait de l’audit du fichier électoral la condition sine qua non de la participation de son parti aux prochaines joutes électorales. Il avait rendu publique sa position à l’occasion d’une conférence de presse, le 19 juin. « Nous annonçons à l’opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent », avait annoncé le leader de l’ECiDé.

Cette position a été confirmée à l’occasion du meeting organisé par l’opposition, le dimanche 25 juin. Martin Fayulu avait alors royalement ignoré l’appel d’Ados Ndombasi, un député national élu sur la liste de l’ECiDé, qui le suppliait, dans une lettre ouverte, de revenir sur sa décision. Dans la foulée, Ados Ndombasi a claqué la porte du parti. Avec le communiqué de la CENI, les jeux semblent être faits pour Martin Fayulu, sauf s’il revoit sa position.