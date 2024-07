Assimi GOÏTA inaugure le Complexe Agro-Industriel Seydou Diogo Awa : Un nouveau chapitre pour l’économie malienne

Le Président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi GOÏTA, a inauguré un complexe agro-industriel majeur à Sanankoroba. Ce projet, fruit de l’investissement de l’ancien footballeur international Seydou Keita, promet de dynamiser l’économie locale et de créer des milliers d’emplois.

Le mardi 2 juillet 2024, le Mali a franchi une étape importante dans son développement économique avec l’inauguration du Complexe Agro-Industriel Seydou Diogo Awa (SDA) à Sanankoroba, dans la région de Koulikoro. Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, a présidé cette cérémonie qui marque un tournant dans l’industrialisation du pays.

Un complexe multi-facettes pour une économie diversifiée

Ce complexe impressionnant, étalé sur sept hectares, abrite six unités industrielles de production, dont une unité de production d’huile végétale alimentaire, de tourteau et d’aliments pour bétail, une unité de production de beurre de karité, une unité de production de savon, et une unité de fabrication de bidons en plastique. Avec un investissement de 14 milliards de F CFA, le projet promet de créer plus de 400 emplois permanents et 10 000 emplois indirects, insufflant une nouvelle dynamique à l’économie locale.

Lors de son discours, le Président GOÏTA a souligné l’importance stratégique de ce complexe pour l’économie nationale et a mis en avant les nombreux avantages qu’il apportera à la commune rurale de Sanankoroba, notamment en termes de création d’emplois et de formation professionnelle.

De la gloire sportive à l’engagement économique : le parcours inspirant de Seydou Keita

Le promoteur de ce projet ambitieux, Seydou KEITA, est un ancien footballeur international et capitaine de l’équipe nationale du Mali. Né en 1980 à Bamako, Keita a connu une carrière footballistique exceptionnelle, évoluant dans des clubs prestigieux. Après sa formation à l’Olympique de Marseille, il est passé notamment par le FC Barcelone et l’AS Roma. Il a également été un pilier de l’équipe nationale malienne, les Aigles, participant à plusieurs Coupes d’Afrique des Nations.

Après sa retraite sportive en 2017, Keita a décidé de mettre sa notoriété et ses ressources au service du développement de son pays. Il a aussi récemment fait des dons importants pour lutter contre l’épidémie de Covid au Mali. Le Complexe Agro-Industriel SDA est l’aboutissement de cette vision, illustrant parfaitement la transition réussie d’une icône sportive vers un entrepreneur engagé dans le développement économique de sa nation.

Le Président GOÏTA a salué l’initiative de Keita, la qualifiant d’acte patriotique qui devrait inspirer la jeunesse malienne. Cette inauguration marque ainsi non seulement un pas en avant pour l’industrialisation du Mali, mais aussi un exemple puissant de la manière dont les athlètes peuvent contribuer au développement de leur pays après leur carrière sportive.

Alors que le Mali continue de faire face à de nombreux défis, l’ouverture du Complexe Agro-Industriel SDA représente une lueur d’espoir et un modèle de développement économique durable, alliant investissement privé et soutien gouvernemental pour le bénéfice de la population locale