Coronavirus au Mali : Seydou Keita fait un don de vivres d’une valeur de 30 millions de FCFA

Engagé dans la lutte contre le Coronavirus, Seydou Keita a offert des vivres à 600 familles faisant partie des plus démunies du Mali. Les bénéficiaires ont grandement apprécié ce don dont la valeur totale est estimée à 30 millions de FCFA.

Seydou Keita, l’ancien capitaine des Aigles du Mali, n’a pas voulu rester en marge de la lutte contre le Coronavirus. Il a, dans cette optique, fait un important don de vivres à 600 familles défavorisées du pays. Ce sont au total 557 sacs de riz, 611 sacs de mil, 300 sacs de sucre et 100 bidons d’huile qui ont été distribués à plusieurs familles issues de différents milieux. Au nombre des bénéficiaires, on retrouve d’anciennes gloires du football malien, notamment Seydou Gatigui, Kader Guèye, Sory Kourouma, Yacouba Diakité et bien d’autres.

Interviewé à cet effet, Seydou Kéïta a répondu depuis Barcelone : « Nous avons décidé de faire ce don parce que nous savons que c’est très difficile aujourd’hui de vivre face à cette pandémie du Coronavirus qui continue de faire des dégâts. Une manière pour nous d’accompagner les mesures sociales urgentes du gouvernement face à cette situation »

Un geste très apprécié

Les bénéficiaires n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude à l’endroit de Seydou Keita pour ce geste de grand altruisme. Seydou Keita, à travers cette donation, a voulu atténuer la pression que ressentent ces familles, surtout à quelques jours du mois de Ramadan. Le footballeur n’en est pas à sa première initiative, car il mène des actions caritatives depuis de nombreuses années. En 2019, il avait déjà offert des vivres à des déplacés installés au Centre Mabilé. Pour lui, c’est une manière d’aider les personnes les plus défavorisées en leur faisant des dons.