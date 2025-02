Arrestation d’un député marocain dans un trafic de drogue via un tunnel entre Sebta et le Maroc

Un tunnel reliant l’Espagne au Maroc, et qui servait de passage pour la drogue, a été découvert par les autorités policières espagnoles. La découverte a conduit à l’arrestation d’un député marocain ainsi que treize autres personnes impliquées dans ce trafic, parmi lesquels deux gardes espagnols.

Un important coup de filet a été mené à Sebta, une enclave espagnole située au nord du Maroc, où un tunnel clandestin reliant cette ville à la zone frontalière marocaine a été mis au jour. Selon les autorités espagnoles, ce tunnel d’une profondeur de 12 mètres serait utilisé par des réseaux criminels pour acheminer de la drogue, notamment du haschisch, du Maroc vers l’Espagne. Le tunnel, construit en bois et de dimensions étroites, relie une galerie souterraine à un entrepôt situé dans la zone industrielle de Tarajal, près de la frontière.

La découverte de ce tunnel met en exergue le trafic de drogue qui se déroule sous les yeux des autorités, avec un chemin clandestin permettant d’introduire des substances illicites dans l’Union européenne, en particulier à Sebta. Ce passage souterrain serait une nouvelle méthode sophistiquée utilisée par les trafiquants pour échapper aux contrôles douaniers. L’enquête de la Guardia Civil, qui a suivi cette piste, a permis de démanteler un réseau criminel actif dans le transport de haschisch, une drogue principalement produite au Maroc, mais aussi dans d’autres pays voisins du Maghreb.

Implication qui va au-delà des simples criminels

L’opération menée par les autorités espagnoles a eu des répercussions importantes, avec l’arrestation de 14 individus. Parmi eux se trouve Mohamed Ali Duas, un député marocain affilié au parti MDyC, une figure politique qui a été interpellée pour son implication présumée dans ce réseau criminel. À ses côtés, deux gardes civils espagnols sont également accusés d’avoir facilité les activités illégales des trafiquants en échange de compensations.

En outre, l’enquête a permis de saisir trois camions qui transportaient plus de 6 000 kilos de haschisch, cachés dans des doubles fonds spécialement aménagés pour éviter les contrôles douaniers. L’opération a mobilisé de nombreuses unités de la Guardia Civil, dont celles spécialisées dans la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue en Andalousie et à Ceuta.

Des réseaux de trafic entre le Maroc et les pays voisins

Ce coup de filet à Sebta n’est pas un incident isolé. Le Maroc et ses frontières avec l’Espagne est au cœur d’un vaste réseau international de trafic de drogue. Les autorités espagnoles ont régulièrement démantelé des réseaux impliqués dans l’importation de haschisch, le Maroc étant l’un des plus grands producteurs mondiaux de cette drogue.

En 2022, des dizaines de tonnes de haschisch ont été saisies dans des opérations menées sur les côtes espagnoles, en grande partie à partir des zones de transit au Maroc, et parfois via des méthodes aussi audacieuses que le transport par voie maritime ou terrestre. Les tunnels, comme celui récemment découvert à Sebta, représentent une évolution inquiétante des stratégies des trafiquants, qui cherchent à éviter la surveillance accrue des autorités frontalières.