Algérie : numéro 1 au Maghreb et dans le top 3 des pays les plus heureux d’Afrique

Le World Happiness Report 2026 vient de rendre son verdict : l’Algérie s’impose comme le leader du bien-être au Maghreb. En se hissant au 83e rang mondial, le pays confirme sa résilience et grimpe sur le podium africain dominé par l’Ile Maurice. Analyse d’un classement qui redessine les équilibres régionaux.

L’Algérie confirme sa domination au Maghreb

Dans la lecture resserrée du Maghreb que retiennent souvent les comparaisons régionales, Algérie, Tunisie, Maroc et Mauritanie, l’Algérie arrive, comme l’année dernière, nettement en tête dans cette édition 2026. Avec un score de 5,714, le pays se classe 83e au niveau mondial, marquant un écart significatif avec ses voisins immédiats.

La Tunisie suit à la 105e place (score de 4,798), devant le Maroc qui occupe le 112e rang (4,646), et la Mauritanie à la 120e place (4,473). À l’échelle du Maghreb central et de l’Ouest, Alger peut donc légitimement revendiquer la première place de ce palmarès annuel.

Ce résultat n’efface évidemment ni les questions sociales, ni les défis structurels liés au pouvoir d’achat, à l’emploi ou aux attentes d’une jeunesse exigeante. Cependant, il démontre qu’en comparaison directe, la population algérienne évalue son quotidien de manière plus positive. C’est ce point précis que mesure le rapport : une perception vécue de la qualité de vie, et non un simple indicateur macroéconomique ou un jugement sur le régime politique.

Un podium africain stratégique

L’autre enseignement majeur du rapport est continental. L’Algérie est leader dans sa sous-région et figure désormais sur le podium des nations les plus heureuses d’Afrique. Dans l’édition 2026, seuls Maurice et la Libye devancent l’Algérie sur le continent.

Cette position offre au pays un avantage symbolique considérable. Dans une zone géographique où la « bataille des récits« , l’attractivité et la stabilité perçue sont devenues des enjeux de soft power, ce classement vient valider une certaine forme de solidité sociale interne.

La méthode derrière les chiffres : l’Échelle de Cantril

Le World Happiness Report, publié sous l’égide de l’ONU, repose sur une méthodologie rigoureuse issue du Gallup World Poll. La question centrale est simple mais profonde : les habitants doivent situer leur propre vie sur une échelle de 0 à 10, appelée la « Cantril Ladder » (l’échelle de Cantril).

Pour garantir la fiabilité des données et éviter les biais liés à un événement ponctuel (crise passagère ou euphorie éphémère), le rapport 2026 utilise des moyennes sur trois ans (de 2023 à 2025). Ce score de 5,714 reflète donc une tendance de fond, une perception stabilisée de la vie telle qu’elle est exprimée par les citoyens eux-mêmes.

Un socle de cohésion sociale

Dans ce cadre, la performance algérienne peut être lue comme le signe d’une société qui conserve, malgré les fragilités économiques mondiales, un socle de stabilité et de cohésion plus robuste que celui de plusieurs de ses voisins. Pour Alger, occuper simultanément la première place au Maghreb et le top 3 africain est un puissant argument de positionnement régional.