L’Algérie, championne du bonheur au Maghreb

Le rapport sur le bonheur dans le monde 2025, publié par l’Organisation des Nations Unies (ONU), place l’Algérie en tête des pays du Maghreb en matière de bonheur. Classée 84ème au niveau mondial, l’Algérie surpasse ses voisins maghrébins, le Maroc (112ème) et la Tunisie (113ème).

Des facteurs distinctifs pour l’Algérie

Selon les critères du rapport annuel sur le bonheur dans le monde basé sur des données économiques et sociales, publié ce jeudi 20 mars par l’ONU, l’Algérie avec un score de 5,4 sur 10, se distingue notamment par un fort sentiment de solidarité et de soutien social, des éléments déterminants dans l’évaluation du bien-être.

Le rapport souligne que 52% des Algériens déclarent avoir aidé un étranger au cours du mois précédent, témoignant d’un niveau significatif de comportement prosocial. Les données montrent également que, bien que confrontée à des défis économiques et politiques, la société algérienne puise son bonheur dans la cohésion sociale et les liens communautaires.

Le Maroc et la Tunisie : des défis spécifiques

Le Maroc (112ème) et la Tunisie (113ème) affichent des scores de satisfaction de vie nettement inférieurs, respectivement de 4,9 et 4,8 sur 10. Le Maroc est particulièrement affecté par une perception d’inégalités économiques, tandis que la Tunisie continue de ressentir les effets d’une instabilité politique persistante.

Les deux pays présentent des niveaux plus faibles de confiance sociale et institutionnelle que l’Algérie, facteurs qui, selon le rapport, influencent significativement le bien-être subjectif.

L’Afrique : un tableau contrasté

Si le Maghreb présente des résultats mitigés, d’autres pays africains connaissent des évolutions notables. Le Togo (127ème) et le Congo (100ème) font partie des pays ayant enregistré les plus fortes progressions depuis 2005-2010, avec des gains de plus d’un point sur l’échelle de satisfaction de vie.

Ces améliorations contrastent avec les déclins observés dans d’autres pays africains comme le Malawi, le Botswana et la Zambie, qui figurent parmi les 20 derniers du classement mondial.

Les déterminants du bonheur au niveau mondial

Le rapport révèle des dynamiques mondiales préoccupantes en matière de bonheur. Si les pays nordiques maintiennent leur domination au classement, on observe un déclin notable du niveau de bonheur dans de nombreux pays occidentaux par rapport à la période 2005-2010. Les États-Unis, la Suisse et le Canada figurent parmi les 15 plus grandes pertes en termes de satisfaction de vie. Parallèlement, l’Europe centrale et orientale connaît une convergence remarquable, avec 12 pays de cette région parmi les 19 plus fortes progressions mondiales.

Le rapport met également en lumière une augmentation de l’inégalité de bien-être au sein des pays, qui a augmenté d’environ 25% au cours des deux dernières décennies, tandis que l’inégalité entre pays est restée relativement stable.

Le rapport 2025 met particulièrement l’accent sur l’importance des comportements prosociaux (don, bénévolat, aide aux autres) et de la confiance sociale comme facteurs de bonheur. Les pays nordiques, leaders mondiaux du bonheur avec la Finlande en tête (1ère), se distinguent par des niveaux exceptionnellement élevés de confiance sociale et de soutien mutuel, malgré des taux paradoxalement élevés de « morts de désespoir » (suicides et abus de substances).