Mondial 2026 : Algérie vs Maroc, qui a le plus beau maillot ? Adidas et Puma dévoilent leurs pépites

Le coup d’envoi esthétique du Mondial 2026 est donné. À quelques heures d’intervalle, les géants Adidas et Puma ont mis fin au suspense en dévoilant les armures de combat des Fennecs et des Lions de l’Atlas. Entre le vert forêt profond de l’Algérie et les dorures inspirées des mosaïques pour le Maroc, ce n’est plus seulement une question de sport, mais un véritable manifeste culturel. Alors que la guerre commerciale entre les deux marques allemandes fait rage sur le sol africain, quel camp remportera la bataille du style ? Plongée dans les détails de ces nouveaux kits déjà cultes.

Lancement mondial des maillots Algérie et Maroc pour le Mondial 2026

La trêve internationale de mars aura servi de rampe de lancement. Vendredi, à quelques heures d’intervalle, Adidas et Puma ont chacun présenté les dernières pièces de leurs collections pour la Coupe du monde 2026. Côté Adidas, c’est le maillot extérieur de l’Algérie qui a été dévoilé, complétant la tunique domicile présentée en novembre dernier. Côté Puma, la marque au félin a profité d’un événement organisé à New York pour révéler les deux maillots, domicile et extérieur, des Lions de l’Atlas. Deux stratégies distinctes, un même objectif : capter l’attention des millions de supporters maghrébins à l’approche du tournoi.

Algérie : Adidas dévoile le nouveau maillot extérieur des Fennecs pour 2026

Pour le maillot extérieur des Fennecs, Adidas a opté pour un vert forêt traversé de fines bandes plus claires sur l’avant. Les manches arborent un vert plus sombre, tandis que le col et les poignets sont rehaussés de rouge, en écho au croissant de lune du drapeau national. Comme sur le maillot domicile, une tunique crème inspirée de l’art du zellige, le blason de la Fédération a été remplacé par un écusson reprenant le drapeau algérien, un choix symbolique fort pour une sélection qui n’a plus foulé la scène mondiale depuis le Brésil en 2014.

Amine Gouiri, l’attaquant de l’OM, a été choisi comme visage de cette campagne. L’Algérie pourrait étrenner cette tunique dès le 27 mars, à l’occasion d’un match amical contre le Guatemala en Italie.

Maroc : un nouveau maillot Puma à forte identité amazighe pour le Mondial 2026

De son côté, Puma a misé sur l’ancrage culturel marocain. Le maillot domicile, rouge, affiche le logo de la FRMF en grand format au centre de la poitrine, entouré de motifs artisanaux sur le col et les manches. Mais c’est le maillot extérieur qui attire le plus l’attention : sur une base blanche épurée, un motif géométrique doré inspiré des mosaïques traditionnelles descend au centre de la tunique. Le col en V et les poignets sont bordés de rouge et de vert, et le haut du dos porte une inscription en tifinagh, l’alphabet amazigh. Hakimi, Ziyech, Brahim Díaz seront de parfaits top model pour cette tunique.

Une touche identitaire qui intègre aussi des inscriptions en arabe, assumant pleinement la diversité culturelle du Royaume. Le lancement, qui coïncide avec les célébrations de l’Aïd el-Fitr, n’est pas anodin. Les Lions de l’Atlas pourraient porter ces nouvelles tenues dès les matchs amicaux contre l’Équateur et le Paraguay, les 27 et 31 mars au Complexe Mohammed VI de Maâmora.

Deux marques allemandes, un continent à conquérir

Au-delà de l’esthétique, c’est bien une guerre commerciale qui se joue. Adidas équipe huit sélections qualifiées pour le Mondial, dont l’Argentine et l’Espagne, mais sur le continent africain, l’Algérie est sa seule vitrine. L’enjeu est considérable : la marque aux trois bandes avait été devancée par Nike en 2022 et tente de regagner du terrain. Puma, de son côté, dispose d’un portefeuille africain autrement plus large, Maroc, Sénégal, Ghana, Côte d’Ivoire, Égypte, et a fait du continent un axe stratégique majeur.

Le duel Algérie-Maroc, nourri par une rivalité sportive et géopolitique bien connue, offre aux deux équipementiers un terrain d’affrontement médiatique idéal, où chaque nouveau maillot devient un manifeste culturel autant qu’un produit commercial.

Pour les deux sélections, le compte à rebours est lancé. Les deux équipes sont dans des groupes de choc. L’Algérie affrontera l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie dans le groupe J. Le Maroc, demi-finaliste au Qatar en 2022, voudra confirmer sous les ordres de son nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi et pour cela battre le Brésil, Haïti et l’Ecosse.

Sur le terrain comme dans les boutiques, le Mondial 2026 promet un duel maghrébin sous haute tension. Où les acheter ? Les tuniques seront disponibles dès le 24 mars sur les stores officiels et chez les revendeurs agréés. Prix estimé : 95€ pour la version Replica et 140€ pour la version « Authentic » portée par les joueurs.